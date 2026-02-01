Эксперты назвали 6 худших электромобилей для покупки в 2026 году
Электромобили в последние годы продолжают распространяться очень быстрыми темпами, уверенно конкурируя с традиционными автомобилями с ДВС. Однако далеко не все такие модели стоит покупать. В список электромобилей, которых следует избегать в 2026 году, попали: Nissan Leaf, GMC Hummer EV, Rivian R1S, Tesla Model X, Toyota bZ4X и Ford Mustang Mach-E.
Об этом рассказали автомобильные эксперты изданию GOBankingRates.
Какие электромобили не стоит покупать в 2026 году
Nissan Leaf
Когда-то Nissan Leaf был пионером в сегменте электромобилей. Теперь его устаревшие технологии не позволяют модели конкурировать с другими электрокарами в своем сегменте, считает автомобильный эксперт carVertical Айварас Григелевичус.
«Нет ничего плохого в том, чтобы предлагать электромобиль по доступной цене, но доступность не должна достигаться за счет ухудшения технологии аккумуляторов или снижения скорости зарядки», — подчеркнул он.
GMC Hummer EV
GMC Hummer EV — очень эффектный электрический внедорожник со многими необычными функциями. Однако, автомобильный эксперт в JustAnswer Крис Пайл в разговоре с журналистами заявил, что некоторые из этих функций напрасны.
«Четырехколесное рулевое управление. В последний раз, когда они пробовали это, это было провалом, и так будет и в этот раз. Еще одна ненужная вещь, которая может выйти из строя. Это большой внедорожник, доказывающий, что на электромобиле можно буксировать или ездить по бездорожью», — пояснил эксперт.
Rivian R1S
Крис Пайл признал, что компания Rivian выпускает довольно интересные электромобили. Тем не менее, у них есть серьезный недостаток — очень дорогой ремонт.
«Если вы когда-нибудь поцарапаете его или погнете кузовную панель, приготовьтесь плакать Я видел много мелких ДТП, в которых ремонт только косметических деталей этого автомобиля обходился более чем в 20 тысяч долларов», — поделился эксперт.
Пайл добавил, что электрический внедорожник Rivian R1S к тому же очень дорогой.
Tesla Model X
Tesla Model X на момент своего дебюта в 2015 году поражал передовыми технологиями и одной из своих главных особенностей — задней дверью типа «крыло чайки». Крис Пайл считает, что это и одна из главных проблем этой модели.
«Были до сих пор остаются опасения по поводу того, насколько эта дверь работает правильно и насколько плотно закрывается», — заявил эксперт.
Также Пайл отметил, что Tesla Model X обладает очень высокой мощностью. Однако аккумуляторная батарея разряжается быстрее.
Toyota bZ4X
Выход этого авто на рынок электромобилей был не слишком впечатляющим. Айварас Григелевичус отметил, что у электрокросовера Toyota bZ4X слишком много проблем.
«Если кто-то хочет увидеть отношение одной из крупнейших компаний в мире к электромобилям, Toyota bZ4X — яркий тому пример. Ей не хватает инноваций, функций, усовершенствований и приличного запаса хода. Даже скорость зарядки посредственная, и покупать такую машину в 2025 году или позже не имеет смысла в финансовом плане», — рассказал эксперт.
Ford Mustang Mach-E
Крис Пайл заявил, что стоит дважды подумать, прежде чем покупать Ford Mustang Mach-E. Он считает, что компания Ford еще не до конца поняла, какими должны быть электромобили.
«Ford все еще находится на этапе обучения. У этой машины действительно была проблема с перегревом аккумулятора, и, возможно, она до сих пор не решена полностью. Более того, как только вы скажете, что у вас „электрический Mustang“, вы будете слышать снова и снова, что это отнюдь не Mustang, и вам будут бесконечно рассказывать о бензиновых Mustang», — добавил эксперт.
