Эксперты назвали 6 худших электромобилей для покупки в 2026 году 01.02.2026, 00:09 — Технологии&Авто

Какие электрокары не стоит покупать в 2026 году

Электромобили в последние годы продолжают распространяться очень быстрыми темпами, уверенно конкурируя с традиционными автомобилями с ДВС. Однако далеко не все такие модели стоит покупать. В список электромобилей, которых следует избегать в 2026 году, попали: Nissan Leaf, GMC Hummer EV, Rivian R1S, Tesla Model X, Toyota bZ4X и Ford Mustang Mach-E.

Об этом рассказали автомобильные эксперты изданию GOBankingRates.

Какие электромобили не стоит покупать в 2026 году

Nissan Leaf

Когда-то Nissan Leaf был пионером в сегменте электромобилей. Теперь его устаревшие технологии не позволяют модели конкурировать с другими электрокарами в своем сегменте, считает автомобильный эксперт carVertical Айварас Григелевичус.

«Нет ничего плохого в том, чтобы предлагать электромобиль по доступной цене, но доступность не должна достигаться за счет ухудшения технологии аккумуляторов или снижения скорости зарядки», — подчеркнул он.

GMC Hummer EV

GMC Hummer EV — очень эффектный электрический внедорожник со многими необычными функциями. Однако, автомобильный эксперт в JustAnswer Крис Пайл в разговоре с журналистами заявил, что некоторые из этих функций напрасны.

«Четырехколесное рулевое управление. В последний раз, когда они пробовали это, это было провалом, и так будет и в этот раз. Еще одна ненужная вещь, которая может выйти из строя. Это большой внедорожник, доказывающий, что на электромобиле можно буксировать или ездить по бездорожью», — пояснил эксперт.

Rivian R1S

Крис Пайл признал, что компания Rivian выпускает довольно интересные электромобили. Тем не менее, у них есть серьезный недостаток — очень дорогой ремонт.

«Если вы когда-нибудь поцарапаете его или погнете кузовную панель, приготовьтесь плакать Я видел много мелких ДТП, в которых ремонт только косметических деталей этого автомобиля обходился более чем в 20 тысяч долларов», — поделился эксперт.

Пайл добавил, что электрический внедорожник Rivian R1S к тому же очень дорогой.

Tesla Model X

Tesla Model X на момент своего дебюта в 2015 году поражал передовыми технологиями и одной из своих главных особенностей — задней дверью типа «крыло чайки». Крис Пайл считает, что это и одна из главных проблем этой модели.

Читайте также Самые популярные новые и подержанные электромобили в 2025 году

«Были до сих пор остаются опасения по поводу того, насколько эта дверь работает правильно и насколько плотно закрывается», — заявил эксперт.

Также Пайл отметил, что Tesla Model X обладает очень высокой мощностью. Однако аккумуляторная батарея разряжается быстрее.

Toyota bZ4X

Выход этого авто на рынок электромобилей был не слишком впечатляющим. Айварас Григелевичус отметил, что у электрокросовера Toyota bZ4X слишком много проблем.

Читайте также На рынок выйдет аналог Tesla Model S от Toyota (фото)

«Если кто-то хочет увидеть отношение одной из крупнейших компаний в мире к электромобилям, Toyota bZ4X — яркий тому пример. Ей не хватает инноваций, функций, усовершенствований и приличного запаса хода. Даже скорость зарядки посредственная, и покупать такую ​​машину в 2025 году или позже не имеет смысла в финансовом плане», — рассказал эксперт.

Ford Mustang Mach-E

Крис Пайл заявил, что стоит дважды подумать, прежде чем покупать Ford Mustang Mach-E. Он считает, что компания Ford еще не до конца поняла, какими должны быть электромобили.

«Ford все еще находится на этапе обучения. У этой машины действительно была проблема с перегревом аккумулятора, и, возможно, она до сих пор не решена полностью. Более того, как только вы скажете, что у вас „электрический Mustang“, вы будете слышать снова и снова, что это отнюдь не Mustang, и вам будут бесконечно рассказывать о бензиновых Mustang», — добавил эксперт.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.