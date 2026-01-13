0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самые популярные новые и подержанные электромобили в 2025 году

Технологии&Авто
11
Самые популярные новые и подержанные электромобили в 2025 году
Самые популярные новые и подержанные электромобили в 2025 году
В 2025 году украинский рынок электротранспорта продемонстрировал стремительный рост. Количество автомобилей с нулевым уровнем выбросов, зарегистрированных в течение года, более чем вдвое превысило показатель 2024 года.
Об этом сообщает «Укравтопром».

Рекордный декабрь

В декабре 2025 года автопарк Украины пополнился более 32,8 тыс. электромобилей как новых, так и с пробегом. Это в 8,6 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Из этого количества:
  • 32 134 — легковые авто (+782%);
  • 699 — коммерческие транспортные средства (+464%).

Итоги 2025 года

В общей сложности за год в Украине было зарегистрировано более 110,2 тыс. транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), что в два раза больше, чем в 2024 году.
Структура рынка выглядела так:
  • 107 470 легковых автомобилей (+113%);
  • 2 773 коммерческих авто (+119%);
  • 5 электробусов (+150%).
Доля новых электромобилей в общем количестве регистраций BEV составила 21%, по сравнению с 20% годом ранее.
Читайте также

Самые популярные новые электромобили

В сегменте новых электрокаров в 2025 году лидировали следующие модели:
  1. Volkswagen Id. Unyx — 3 162 авто;
  2. Byd Song Plus Ev — 2 948;
  3. Byd Leopard 3 — 1 623;
  4. Zeekr 7x — 1558;
  5. Byd Sea Lion 07 — 1 337.

Лидеры среди импортированных подержанных электрокаров

Чаще всего в Украину в 2025 году ввозили следующие подержанные электромобили:
  1. Tesla Model Y — 10 683 авто;
  2. Tesla Model 3 — 9 348;
  3. Nissan Leaf — 7 559;
  4. Kia Niro — 5 154;
  5. Hyundai Kona Electric — 4 145.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems