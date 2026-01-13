Самые популярные новые и подержанные электромобили в 2025 году
В 2025 году украинский рынок электротранспорта продемонстрировал стремительный рост. Количество автомобилей с нулевым уровнем выбросов, зарегистрированных в течение года, более чем вдвое превысило показатель 2024 года.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Рекордный декабрь
В декабре 2025 года автопарк Украины пополнился более 32,8 тыс. электромобилей как новых, так и с пробегом. Это в 8,6 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Из этого количества:
- 32 134 — легковые авто (+782%);
- 699 — коммерческие транспортные средства (+464%).
Итоги 2025 года
В общей сложности за год в Украине было зарегистрировано более 110,2 тыс. транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), что в два раза больше, чем в 2024 году.
Структура рынка выглядела так:
- 107 470 легковых автомобилей (+113%);
- 2 773 коммерческих авто (+119%);
- 5 электробусов (+150%).
Доля новых электромобилей в общем количестве регистраций BEV составила 21%, по сравнению с 20% годом ранее.
Самые популярные новые электромобили
В сегменте новых электрокаров в 2025 году лидировали следующие модели:
- Volkswagen Id. Unyx — 3 162 авто;
- Byd Song Plus Ev — 2 948;
- Byd Leopard 3 — 1 623;
- Zeekr 7x — 1558;
- Byd Sea Lion 07 — 1 337.
Лидеры среди импортированных подержанных электрокаров
Чаще всего в Украину в 2025 году ввозили следующие подержанные электромобили:
- Tesla Model Y — 10 683 авто;
- Tesla Model 3 — 9 348;
- Nissan Leaf — 7 559;
- Kia Niro — 5 154;
- Hyundai Kona Electric — 4 145.
