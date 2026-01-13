Самые популярные новые и подержанные электромобили в 2025 году Сегодня 06:34 — Технологии&Авто

Самые популярные новые и подержанные электромобили в 2025 году

В 2025 году украинский рынок электротранспорта продемонстрировал стремительный рост. Количество автомобилей с нулевым уровнем выбросов, зарегистрированных в течение года, более чем вдвое превысило показатель 2024 года.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Рекордный декабрь

В декабре 2025 года автопарк Украины пополнился более 32,8 тыс. электромобилей как новых, так и с пробегом. Это в 8,6 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Из этого количества:

32 134 — легковые авто (+782%);

699 — коммерческие транспортные средства (+464%).

Итоги 2025 года

В общей сложности за год в Украине было зарегистрировано более 110,2 тыс. транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), что в два раза больше, чем в 2024 году.

Структура рынка выглядела так:

107 470 легковых автомобилей (+113%);

2 773 коммерческих авто (+119%);

5 электробусов (+150%).

Доля новых электромобилей в общем количестве регистраций BEV составила 21%, по сравнению с 20% годом ранее.

Самые популярные новые электромобили

В сегменте новых электрокаров в 2025 году лидировали следующие модели:

Volkswagen Id. Unyx — 3 162 авто; Byd Song Plus Ev — 2 948; Byd Leopard 3 — 1 623; Zeekr 7x — 1558; Byd Sea Lion 07 — 1 337.

Лидеры среди импортированных подержанных электрокаров

Чаще всего в Украину в 2025 году ввозили следующие подержанные электромобили:

Tesla Model Y — 10 683 авто; Tesla Model 3 — 9 348; Nissan Leaf — 7 559; Kia Niro — 5 154; Hyundai Kona Electric — 4 145.

