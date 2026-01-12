Какие новые электромобили выбирали украинцы в 2025 году (инфографика) Сегодня 12:02 — Технологии&Авто

Какие новые электромобили выбирали украинцы в 2025 году (инфографика)

2025 год стал рекордным для украинского рынка новых электромобилей. По итогам 12 месяцев автопарк пополнился на 22 809 новых легковых автомобилей на электрической тяге. Это на 122,9% больше, чем в 2024 году.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Самую высокую активность зафиксировали в конце года. В декабре было зарегистрировано 5846 новых электромобилей. По сравнению с ноябрем объемы выросли на 84,9%, а относительно декабря 2024 года — на 852,1%.

Доля электромобилей в общей структуре рынка новых легковых автомобилей достигла 29%. Для сравнения, в начале 2025 года этот показатель составлял 15%.

География и бренды

Основной особенностью 2025 года стало доминирование электромобилей китайского производства. Доля транспортных средств, изготовленных в КНР, составила 94% всех новых электрокаров, приобретенных в Украине на протяжении года.

Лидером рынка стал бренд BYD. Второе место занял Volkswagen, при этом большинство реализованных электромобилей бренда производятся на китайских предприятиях компании. Третью позицию занял Zeekr.

Стабильный спрос также сохранялся на электромобили Honda. В десятку самых популярных брендов вошли Audi, BMW и Mercedes-Benz, которые конкурируют с новыми игроками, в частности Denza и Xiaomi. Замыкает рейтинг бренд MG.

В сегменте новых электромобилей бренд Tesla имеет ограниченное количество регистраций — несколько десятков единиц. Это связано с логистическими и таможенными особенностями поставок. Автомобили из США обычно импортируются как подержанные после аукционов, а машины из Европы часто регистрируются как подержанные из-за нюансов уплаты НДС.

При классификации по году выпуска, Tesla могла бы разместиться между Audi и Honda с показателем около 2 000 автомобилей, однако юридически эти транспортные средства не входят в статистику новых авто.

Инфографика: eauto.org.ua

Самые популярные модели электромобилей

В модельном рейтинге первое место в 2025 году занял Volkswagen ID. Unyx. Он обогнал Volkswagen ID.4 и BYD Song Plus.

Рост регистраций также продемонстрировали новые модели Zeekr, в том числе Zeekr 7X, а также линейки BYD Leopard и Sea Lion. В десятке остались Honda e: NS1 и Zeekr 001.

В топ-10 также вошли Audi Q4 e-tron и BYD Yuan UP.

Инфографика: eauto.org.ua

Інститут досліджень авторинку По материалам:

