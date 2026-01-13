0 800 307 555
ТОП-10 лучших электромобилей 2026 года (инфографика)

У WhatCar? определили 10 самых лучших электромобилей, которые можно купить новыми в 2026 году.
В рейтинг вошли как премиальные модели, так и бюджетные электрокары.
Ранее мы писали, что спрос на транспортные средства в Украине остается стабильно высоким. В течение 2025 года сервисные центры МВД совершили 2 195 320 регистрационных действий с транспортными средствами. Речь идет о регистрации и перерегистрации легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и другой техники.
По итогам 2025 года впервые на территории Украины зарегистрировано 477 216 транспортных средств. Из них:
  • 160 752 — новые автомобили, приобретенные в автосалонах;
  • 316 464 — подержанные транспортные средства, ввезенные из-за границы.
В 2025 году украинцы активно пользовались услугой перерегистрации транспортных средств через приложение «Дія» с заключением договора купли-продажи.
