Українці зареєстрували понад 2 мільйони автомобілів за 2025 рік

Попит на транспортні засоби в Україні залишається стабільно високим. Упродовж 2025 року сервісні центри МВС здійснили 2 195 320 реєстраційних дій з транспортними засобами. Йдеться про реєстрацію та перереєстрацію легкових і вантажних автомобілів, мотоциклів, автобусів та іншої техніки.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Зокрема, це перша реєстрація нових і ввезених з-за кордону транспортних засобів, перереєстрація у разі зміни власника, оформлення лізингових договорів тощо.

Майже пів мільйона транспортних засобів зареєстровано вперше

За підсумками 2025 року вперше на території України зареєстровано 477 216 транспортних засобів. Із них:

160 752 — нові автомобілі, придбані в автосалонах;

316 464 — вживані транспортні засоби, ввезені з-за кордону.

Перереєстрація авто через «Дію»

Упродовж 2025 року українці активно користувалися послугою перереєстрації транспортних засобів через застосунок «Дія» з укладанням договору купівлі-продажу.

Загалом через «Дію» було перереєстровано 217 902 транспортні засоби.

Послуга доступна для фізичних осіб і дозволяє онлайн продати або придбати легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед без відвідування сервісного центру МВС. Під час оформлення договору покупець може:

залишити наявні номерні знаки або замовити нові з серією DI;

обрати формат свідоцтва про реєстрацію (електронний або на пластиковому бланку);

отримати номерні знаки з доставкою до зручного відділення Укрпошти.

Свідоцтва про реєстрацію

З 30 червня 2025 року в застосунку «Дія» запрацювала ще одна онлайн-послуга для автовласників — відновлення та обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Наприкінці року сервіс став доступним і в Кабінеті водія.

Від моменту запуску послуги:

через «Дію» відновлено та обміняно 15 237 свідоцтв;

через Кабінет водія опрацьовано 316 заявок.

Послуга доступна у разі:

втрати або пошкодження свідоцтва про реєстрацію;

зміни персональних даних власника;

отримання нового номерного знака;

заміни пластикового документа на цифровий або навпаки.

Для здійснення перереєстрації в Кабінеті водія або застосунку «Дія» у користувача має відображатися чинне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Під час оформлення можна залишити наявний номерний знак або замовити новий із серією ED (Кабінет водія) чи DI (Дія).

