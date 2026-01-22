ТОП-5 самых лучших компактных электромобилей (фото) Сегодня 06:12 — Технологии&Авто

Если вы ищете небольшой электромобиль, то эксперты британского издания считают, что лучшим вариантом является Renault 5. Он удачно сочетает ретро-стиль с увлекательной динамикой и премиальным интерьером.

Об этом пишет Аutocar

Инженеры разгадали код класса малых электромобилей. Когда-то этот сегмент был полон тяжелых, неэффективных, плохо сконструированных электромобилей, которые были намного дороже своих поршневых аналогов, но нынешнее поколение миниатюрных электромобилей совсем другое.

Преимущества

Благодаря развитию технологии аккумуляторов, производители теперь могут устанавливать меньшие, энергоемкие аккумуляторы в мини-электромобиле. Небольшие электромобили едва могли проехать 240 километров на одном заряде; сегодня многие предлагают запас хода до 400 километров.

Добавьте к этому их более легкую конструкцию, улучшенную маневренность и повышенную эффективность, и небольшой электромобиль предлагает ощущение характера, с которым двухтонный кроссовер просто не может сравниться.

Какие еще модели следует добавить в свой список? Ниже просмотрите модели, которые, по мнению экспертов издания, являются лучшими небольшими электромобилями.

1. Рено 5

Его преимущества варьируются от плавного и динамичного управления до мягкой езды, превосходящей Mini Cooper E по комфорту, в то же время оставаясь приятной в управлении. Со 148 лошадиными силами мощности более чем достаточно как для городских поездок, так и для длительных поездок по автомагистрали.

Интерьер также первоклассный, с элементами оригинальной модели 1970-х годов, высоким качеством материалов и интуитивно понятным расположением элементов.

Выберите аккумулятор емкостью 52 кВтч и заявленный запас хода составляет до 250 миль, а все версии имеют право на грант правительства Великобритании в размере 3750 фунтов стерлингов на электромобиле.

2. Мини Купер Е

Элегантный новый Cooper E более мощный, имеет широкий выбор аккумуляторов и оснащен множеством полезных цифровых технологий от материнской компании BMW.

Cooper E оснащен электродвигателем мощностью 181 л.с. и использует аккумулятор емкостью 40,7 кВт·ч, который обеспечивает запас хода до 190 миль, тогда как Cooper SE имеет двигатель мощностью 215 лошадиных сил и аккумулятор емкостью 54,2 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 25.

3. MG 4 EV

Задний привод модели 4 обеспечивает подлинное впечатление от управления, а мягкий, но контролируемый ход означает, что она хорошо подходит для неровных британских дорог.

4. Citroën ë-C3

«Citroën заслуживает похвалы за создание автомобиля, который предлагает что-то действительно особенное в классе супермини, да еще и по цене, которую мы все можем принять» — пишет эксперт Марк Тисшоу.

Электрическая версия C3 является одним из самых дешевых электромобилей.

ë-C3 вряд ли можно назвать более простым в управлении, и он оснащен множеством полезного стандартного оборудования.

5. Купра Борн

Born — это отличный универсальный электромобиль, который предлагает достаточно привлекательности для водителя, чтобы удерживать ваш интерес, не жертвуя запасом хода или эффективностью.

Существует несколько комплектаций и два аккумулятора по выбору. С установленным большим аккумулятором емкостью 79 кВт·ч Born должен проехать от 270 до 330 миль на одном заряде, чего более чем достаточно для коротких поездок в город и более длительных поездок по автомагистрали.

