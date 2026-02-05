С 1 марта 2026 возрастут выплаты семьям погибших военных: новые размеры Сегодня 16:01 — Личные финансы

Ежегодно размеры выплат будут индексироваться.

Кабинет Министров принял решение о повышении минимальных пенсионных выплат и адресной государственной помощи для членов семей погибших и пропавших без вести Защитников и Защитниц Украины.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Государство должно поддерживать семьи тех, кто отдал жизнь за защиту Родины или пропал без вести», — подчеркнула глава правительства.

Новые размеры пенсий

С 1 марта 2026 года в Украине вырастет размер адресной помощи семьям защитников и защитниц, погибших или пропавших без вести во время защиты Украины от российской агрессии.

Минимальная пенсионная выплата на каждого нетрудоспособного члена семьи из числа родителей, жены или мужа погибших защитников и защитниц, а также на одного ребенка погибшего военнослужащего, которому вместо пенсии назначена государственная социальная помощь, составит не менее 12 810 грн на человека. Сейчас минимальный размер такой выплаты составляет 7 800 грн.

Для семей, в которых помощь предназначена для двух и более членов семьи погибшего защитника или защитницы (кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа), минимальный размер выплаты возрастет до 10 020 грн на каждого члена семьи вместо действующих 6 100 грн.

Начиная с 1 марта 2027 года указанные размеры выплат будут ежегодно индексироваться.

