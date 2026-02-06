0 800 307 555
Какие зарплаты получают на «Укрпочте» — вот что говорит Смелянский (инфографика)

Личные финансы
137
Ребрендинг «Укрпочты» вызвал волну критики в соцсетях: пользователи заявляли, что средства, потраченные на обновление бренда, целесообразнее было бы направить на повышение зарплат работникам отделений. На этом фоне СЕО компании Игорь Смелянский публично прокомментировал ситуацию с оплатой труда и привел конкретные цифры о доходах компании.

Предыстория

Как мы сообщали ранее, 2 февраля «Укрпочта» представила обновленный бренд по случаю 32-летия компании. Айдентику разработало украинское агентство Spiilka Design Büro.
Впоследствии в публичном пространстве появилась информация о стоимости ребрендинга. Согласно данным ProZorro, изначально компания планировала потратить на подготовку брендбука более 1,2 млн грн, однако в итоге заключила договор на сумму более 639 тысяч грн.
Это вызвало активную дискуссию в соцсетях. Пользователи обращали внимание на сервисные проблемы «Укрпочты» и отмечали, что эти средства логичнее было бы направить на повышение зарплат работникам, в частности в отделениях и среди почтальонов.

Минимальная зарплата в «Укрпочте»

В ответ на критику Игорь Смелянский подтвердил, что у компании есть работники, получающие минимальную заработную плату — 8 650 грн в месяц. Речь идет преимущественно о почтальонах в сельской местности.
В то же время, он отметил, что эта сумма является базовой оплатой «за сам факт прихода на работу», а основной доход формируется за счет премий за конкретные услуги:
  • 3 грн — за каждую доставленную пенсию,
  • 5 грн — за каждое оформление подписки газет;
  • 50 коп. — за каждую доставленную газету,
  • 25 коп. — за каждое письмо или счет в уплату коммунальных платежей.
«И, конечно, 5% от суммы продаж. То есть, у кого есть объемы, у того хорошая премия», — написал Смелянский.

Почему зарплаты почтальонов сложно повышать

СЕО «Укрпочты» пояснил, что сегмент услуг, предоставляемых почтальонами, ежегодно сокращается на 10−15%. Речь идет о письмах, газетах и ​​доставке пенсий — тенденция характерна не только для Украины, но и для большинства стран мира.
В таких условиях почтовые операторы получают в Европе значительные государственные субсидии. Например, он привел Польшу, Бельгию и Францию, где ежегодная поддержка достигает 120−500 млн евро в год.
«Укрпочта», по его словам, не получает бюджетных дотаций, а наоборот — платит налоги. За последний период компания перечислила в бюджет более 3 млрд. грн.
«Что получает Укрпочта из бюджета? Ноль… Укрпочта не получает, а уплатила в бюджет более 3 миллиардов гривен налогов. Поэтому хотел бы я платить больше почтальонам? Да. Но сейчас мы делаем то, что возможно», — отмечает Смелянский.

Зарплаты в городах: без «минималки»

Отдельно СЕО остановился на оплате труда в городских отделениях. По его словам, в Киеве, например, начальники отделений могут получать более 30 тыс. грн в месяц, в зависимости от объемов работы. Операторы и руководители отделений также получают премии за каждую принятую и выданную посылку или письмо, произведенные платежи и качество обслуживания клиентов. Последнее измеряется через опрос, а потом должно появиться и в приложении.
Какие зарплаты получают на «Укрпочте» — вот что говорит Смелянский (инфографика)

Борьба за персонал и дополнительные бонусы

Смелянский признал, что компания испытывает проблемы с укомплектованием персонала, особенно в крупных городах. Чтобы привлечь работников, в Киеве на первый квартал 2026 года вводят бонус — 5 тыс. грн при приеме на работу для новых начальников и операторов отделений.
Также Укрпочта финансирует социальные программы для работников. В частности, в 2025 году более 18 млн грн направили на летний отдых детей сотрудников.
СЕО особо подчеркнул, что все приведенные суммы — это официальная «белая» зарплата за 40-часовую рабочую неделю с оплачиваемыми отпусками и возможностью гибкого графика.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
УкрпочтаСредняя зарплатаДеньги
Payment systems