0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укрпошта» представила новий логотип та айдентику (фото)

79
Укрпошта презентувала оновлений бренд
Укрпошта презентувала оновлений бренд, www.ukrposhta.ua
У понеділок, 2 лютого, у день свого 32-річчя, Укрпошта презентувала оновлений бренд. Над новою візуальною айдентикою працювала українська команда Spiilka Design Büro, яка розробила нову візуальну мову національного поштового оператора.
Про це повідомила пресслужба компанії.

Новий символ і візуальна мова

У межах ребрендингу символ присутності на мапі («пін») поступився місцем поштовому ріжку у формі літери «У». За задумом авторів, це простий і водночас змістовний знак, зрозумілий та близький українцям.
Дизайнери також повернули поєднання синього та жовтого кольорів і створили нові шрифти, натхненні українською поштовою естетикою. У класичному поштовому ріжку вони побачили літеру «У» — першу літеру слова «Україна».
У новому бренді символ присутності на мапі («пін») поступився місцем поштовому ріжку у формі літері «У»
У новому бренді символ присутності на мапі («пін») поступився місцем поштовому ріжку у формі літері «У», www.ukrposhta.ua
Нова брендована типографіка базується на естетиці українських поштових марок різних історичних періодів від часів УНР до відновлення незалежності України. У шрифтах простежуються мотиви «шагівок» УНР, випусків доби Гетьманату Павла Скоропадського та марок, створених за ескізами Георгія Нарбута.

Масштабування бренду

Оновлений бренд поступово з’являтиметься у цифрових і фізичних каналах: у застосунку Укрпошти, на поштоматах, нових автомобілях і формі працівників.
Старий бренд залишатиметься на наявних вивісках і рекламних носіях, щоб уникнути додаткових витрат на повну заміну айдентики, уточнили в компанії.
Водночас, як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, за це «Укрпошта» заплатила 600 тис. грн. Загалом компанія планувала витратити 1,2 млн грн.
Оновлений бренд поступово з’являтиметься у цифрових і фізичних каналах
Оновлений бренд поступово з’являтиметься у цифрових і фізичних каналах, www.ukrposhta.ua
В Укрпошті наголошують, що ребрендинг 2026 року став завершенням масштабної внутрішньої трансформації. За останні роки компанія повністю автоматизувала сортувальні лінії, що дозволило досягти 95−98% вчасної доставки. Запустила оновлений застосунок «Укрпошта 2.0», у якому оформлення відправлень і трекінг займають лічені секунди. Компанія також масштабує мережу власних поштоматів для отримання посилок 24/7 поруч із домом та оновлює автопарк попри виклики повномасштабної війни.
За матеріалами:
Finance.ua
Укрпошта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems