«Укрпошта» представила новий логотип та айдентику (фото)
У понеділок, 2 лютого, у день свого 32-річчя, Укрпошта презентувала оновлений бренд. Над новою візуальною айдентикою працювала українська команда Spiilka Design Büro, яка розробила нову візуальну мову національного поштового оператора.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Новий символ і візуальна мова
У межах ребрендингу символ присутності на мапі («пін») поступився місцем поштовому ріжку у формі літери «У». За задумом авторів, це простий і водночас змістовний знак, зрозумілий та близький українцям.
Дизайнери також повернули поєднання синього та жовтого кольорів і створили нові шрифти, натхненні українською поштовою естетикою. У класичному поштовому ріжку вони побачили літеру «У» — першу літеру слова «Україна».
Нова брендована типографіка базується на естетиці українських поштових марок різних історичних періодів від часів УНР до відновлення незалежності України. У шрифтах простежуються мотиви «шагівок» УНР, випусків доби Гетьманату Павла Скоропадського та марок, створених за ескізами Георгія Нарбута.
Масштабування бренду
Оновлений бренд поступово з’являтиметься у цифрових і фізичних каналах: у застосунку Укрпошти, на поштоматах, нових автомобілях і формі працівників.
Старий бренд залишатиметься на наявних вивісках і рекламних носіях, щоб уникнути додаткових витрат на повну заміну айдентики, уточнили в компанії.
Водночас, як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, за це «Укрпошта» заплатила 600 тис. грн. Загалом компанія планувала витратити 1,2 млн грн.
В Укрпошті наголошують, що ребрендинг 2026 року став завершенням масштабної внутрішньої трансформації. За останні роки компанія повністю автоматизувала сортувальні лінії, що дозволило досягти 95−98% вчасної доставки. Запустила оновлений застосунок «Укрпошта 2.0», у якому оформлення відправлень і трекінг займають лічені секунди. Компанія також масштабує мережу власних поштоматів для отримання посилок 24/7 поруч із домом та оновлює автопарк попри виклики повномасштабної війни.
