«Укрпошта» представила новий логотип та айдентику (фото)

Укрпошта презентувала оновлений бренд

У понеділок, 2 лютого, у день свого 32-річчя, Укрпошта презентувала оновлений бренд. Над новою візуальною айдентикою працювала українська команда Spiilka Design Büro, яка розробила нову візуальну мову національного поштового оператора.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Новий символ і візуальна мова

У межах ребрендингу символ присутності на мапі («пін») поступився місцем поштовому ріжку у формі літери «У». За задумом авторів, це простий і водночас змістовний знак, зрозумілий та близький українцям.

Дизайнери також повернули поєднання синього та жовтого кольорів і створили нові шрифти, натхненні українською поштовою естетикою. У класичному поштовому ріжку вони побачили літеру «У» — першу літеру слова «Україна».

У новому бренді символ присутності на мапі («пін») поступився місцем поштовому ріжку у формі літері «У»

Нова брендована типографіка базується на естетиці українських поштових марок різних історичних періодів від часів УНР до відновлення незалежності України. У шрифтах простежуються мотиви «шагівок» УНР, випусків доби Гетьманату Павла Скоропадського та марок, створених за ескізами Георгія Нарбута.

Масштабування бренду

Оновлений бренд поступово з’являтиметься у цифрових і фізичних каналах: у застосунку Укрпошти, на поштоматах, нових автомобілях і формі працівників.

Старий бренд залишатиметься на наявних вивісках і рекламних носіях, щоб уникнути додаткових витрат на повну заміну айдентики, уточнили в компанії.

600 тис. грн. Загалом компанія планувала витратити 1,2 млн грн. Водночас, як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, за це «Укрпошта» заплатила. Загалом компанія планувала витратити 1,2 млн грн.

Оновлений бренд поступово з'являтиметься у цифрових і фізичних каналах

В Укрпошті наголошують, що ребрендинг 2026 року став завершенням масштабної внутрішньої трансформації. За останні роки компанія повністю автоматизувала сортувальні лінії, що дозволило досягти 95−98% вчасної доставки. Запустила оновлений застосунок «Укрпошта 2.0», у якому оформлення відправлень і трекінг займають лічені секунди. Компанія також масштабує мережу власних поштоматів для отримання посилок 24/7 поруч із домом та оновлює автопарк попри виклики повномасштабної війни.

