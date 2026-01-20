0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Международные рейсы в прошлом году принесли Укрзализныце около 2,5 миллиарда дохода

Казна и Политика
24
В прошлом году международные рейсы принесли Укрзализныце около 2,5 млрд грн дохода
В прошлом году международные рейсы принесли Укрзализныце около 2,5 млрд грн дохода
Международные пассажирские перевозки в прошлом году были прибыльными и принесли АО «Укрзализныця» около 2,5 млрд грн дохода.
Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Украины Алексей Балеста в интервью Укринформу.
«Прежде всего цель — мобильность людей, поэтому в условиях закрытого неба это важнее прибыли. В прошлом году международные рейсы принесли Укрзализныце около 2,5 млрд грн дохода. Международные рейсы прибыльны», — заверил он.
Балеста отметил, что даже несмотря на рентабельность таких перевозок, они не перекрывают ущерб от пассажирского сегмента в целом, который превышает 22 млрд грн.
Читайте также
Так, около 90% всех рейсов составляют внутренние перевозки, поэтому все расходы международное сообщение перекрыть не может, но оно является важной финансовой и стратегической составляющей.
По словам Балесты, запуск евроколеи Ужгород-Чоп сыграл немаловажную роль в формировании пассажиропотока. Так, с сентября и до конца прошлого года ею воспользовались около 42 тыс. пассажиров, а общий пассажиропоток международных рейсов вырос почти на 50% - с около 520 тыс. до 750 тыс. пассажиров в прошлом году.
Среди перспективных направлений Балеста назвал, в частности, сообщение Ужгород-Кошице, которое может иметь потенциал для запуска двух пар дневных поездов. Параллельно обдумывают решение по стыковке из Киева и других крупных городов в рейсы на Вену, Будапешт, Прагу.
Кроме того, министерство возвращается к идее железнодорожного сообщения с Болгарией, хотя маршрут технически сложный, но имеет потенциал и пользуется спросом, по крайней мере, сезонно.
Балеста также отметил, что спрос на международные перевозки значительно превышает предложение, однако дальнейшее расширение маршрутов будет зависеть от имеющихся ресурсов.
К этому году уже заложено 17 международных поездов против 11 в прошлом году. Это стало возможным, в частности, благодаря закупке нового подвижного состава за средства государственного бюджета, подытожил замминистра.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems