Международные рейсы в прошлом году принесли Укрзализныце около 2,5 миллиарда дохода

Международные пассажирские перевозки в прошлом году были прибыльными и принесли АО «Укрзализныця» около 2,5 млрд грн дохода.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Украины Алексей Балеста в интервью Укринформу

«Прежде всего цель — мобильность людей, поэтому в условиях закрытого неба это важнее прибыли. В прошлом году международные рейсы принесли Укрзализныце около 2,5 млрд грн дохода. Международные рейсы прибыльны», — заверил он.

Балеста отметил, что даже несмотря на рентабельность таких перевозок, они не перекрывают ущерб от пассажирского сегмента в целом, который превышает 22 млрд грн.

Так, около 90% всех рейсов составляют внутренние перевозки, поэтому все расходы международное сообщение перекрыть не может, но оно является важной финансовой и стратегической составляющей.

По словам Балесты, запуск евроколеи Ужгород-Чоп сыграл немаловажную роль в формировании пассажиропотока. Так, с сентября и до конца прошлого года ею воспользовались около 42 тыс. пассажиров, а общий пассажиропоток международных рейсов вырос почти на 50% - с около 520 тыс. до 750 тыс. пассажиров в прошлом году.

Среди перспективных направлений Балеста назвал, в частности, сообщение Ужгород-Кошице, которое может иметь потенциал для запуска двух пар дневных поездов. Параллельно обдумывают решение по стыковке из Киева и других крупных городов в рейсы на Вену, Будапешт, Прагу.

Кроме того, министерство возвращается к идее железнодорожного сообщения с Болгарией, хотя маршрут технически сложный, но имеет потенциал и пользуется спросом, по крайней мере, сезонно.

Балеста также отметил, что спрос на международные перевозки значительно превышает предложение, однако дальнейшее расширение маршрутов будет зависеть от имеющихся ресурсов.

К этому году уже заложено 17 международных поездов против 11 в прошлом году. Это стало возможным, в частности, благодаря закупке нового подвижного состава за средства государственного бюджета, подытожил замминистра.

