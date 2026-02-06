В НБУ рассказали, как будут расти зарплаты в 2027—2028 годах
НБУ предполагает, что из-за осложнения ситуации в сфере безопасности чистый отток населения в 2026 году составит около 0,2 млн человек.
Об этом говорится в отчете НБУ.
Возвращение украинцев
Предполагается, что чистое возвращение мигрантов начнется в 2027 году (около 0,1 млн человек).
В 2028 году этот процесс активизируется (0,5 млн человек), в частности, учитывая ожидаемое уменьшение рисков в сфере безопасности и общее улучшение экономической ситуации.
Кто будет востребован на рынке труда
В то же время, рынок труда потребует значительного количества работников на фоне процессов восстановления страны и роста инвестиций. Высокий спрос на рабочую силу будет способствовать дальнейшему сокращению безработицы и поддерживать увеличение зарплат.
Зарплаты
По прогнозу НБУ, в 2026 году реальные зарплаты вырастут на 7% (как и в 2025 году), а в 2027—2028 — на около 6% ежегодно.
Справка Finance.ua:
- По данным налоговой отчетности налогоплательщиков, средняя заработная плата в Украине в 2025 году составила 20 787 грн. Это на 8,3% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
- А вот средняя зарплата чиновников в декабре 2025 года превысила 80 тыс. грн.
- Средняя зарплата и финансовое вознаграждение в Украине существенно отличается от Европы. Finance.ua рассказывал о том, насколько ощущается разница, как формируется средняя зарплата и как она может измениться в будущем.
