В НБУ рассказали, как будут расти зарплаты в 2027—2028 годах

В НБУ рассказали, как будут расти зарплаты в 2027—2028 годах

НБУ предполагает, что из-за осложнения ситуации в сфере безопасности чистый отток населения в 2026 году составит около 0,2 млн человек.

Об этом говорится в отчете НБУ

Возвращение украинцев

Предполагается, что чистое возвращение мигрантов начнется в 2027 году (около 0,1 млн человек).

В 2028 году этот процесс активизируется (0,5 млн человек), в частности, учитывая ожидаемое уменьшение рисков в сфере безопасности и общее улучшение экономической ситуации.

Кто будет востребован на рынке труда

В то же время, рынок труда потребует значительного количества работников на фоне процессов восстановления страны и роста инвестиций. Высокий спрос на рабочую силу будет способствовать дальнейшему сокращению безработицы и поддерживать увеличение зарплат.

Зарплаты

По прогнозу НБУ, в 2026 году реальные зарплаты вырастут на 7% (как и в 2025 году), а в 2027—2028 — на около 6% ежегодно.

Справка Finance.ua:

По данным налоговой отчетности налогоплательщиков, средняя заработная плата в Украине в 2025 году составила 20 787 грн. Это на 8,3% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

А вот средняя зарплата чиновников в декабре 2025 года превысила 80 тыс. грн.

Средняя зарплата и финансовое вознаграждение в Украине существенно отличается от Европы. Finance.ua рассказывал о том, насколько ощущается разница, как формируется средняя зарплата и как она может измениться в будущем.

