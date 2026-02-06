0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В НБУ рассказали, как будут расти зарплаты в 2027—2028 годах

Казна и Политика
41
В НБУ рассказали, как будут расти зарплаты в 2027—2028 годах
В НБУ рассказали, как будут расти зарплаты в 2027—2028 годах
НБУ предполагает, что из-за осложнения ситуации в сфере безопасности чистый отток населения в 2026 году составит около 0,2 млн человек.
Об этом говорится в отчете НБУ.

Возвращение украинцев

Предполагается, что чистое возвращение мигрантов начнется в 2027 году (около 0,1 млн человек).
В 2028 году этот процесс активизируется (0,5 млн человек), в частности, учитывая ожидаемое уменьшение рисков в сфере безопасности и общее улучшение экономической ситуации.

Кто будет востребован на рынке труда

В то же время, рынок труда потребует значительного количества работников на фоне процессов восстановления страны и роста инвестиций. Высокий спрос на рабочую силу будет способствовать дальнейшему сокращению безработицы и поддерживать увеличение зарплат.

Зарплаты

По прогнозу НБУ, в 2026 году реальные зарплаты вырастут на 7% (как и в 2025 году), а в 2027—2028 — на около 6% ежегодно.

Справка Finance.ua:

  • По данным налоговой отчетности налогоплательщиков, средняя заработная плата в Украине в 2025 году составила 20 787 грн. Это на 8,3% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
  • А вот средняя зарплата чиновников в декабре 2025 года превысила 80 тыс. грн.
  • Средняя зарплата и финансовое вознаграждение в Украине существенно отличается от Европы. Finance.ua рассказывал о том, насколько ощущается разница, как формируется средняя зарплата и как она может измениться в будущем.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесМалый бизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems