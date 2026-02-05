0 800 307 555
Отключение света: уезжают ли киевляне (эксперты по недвижимости)

Мобильные операторы и эксперты рынка недвижимости не подтверждают резкий отток населения в столице.
Мобильные операторы утверждают, что абонентская база в столице остается стабильной.
В Vodafone отметили, что не наблюдается существенной динамики изменения количества пользователей.
В lifecell также не видят массового отъезда, объясняя существующую миграцию сезонными переездами в соседние населенные пункты или области.

Эксперты по недвижимости

Эксперты рынка недвижимости подтверждают, что речь идет не о массовом оттоке, а о временном переселении отдельных категорий киевлян.
По словам риелтора Александра Бойко, больше всего выезжают три группы: семьи с маленькими детьми, люди с хроническими заболеваниями, а также IT-специалисты и фрилансеры, работающие удаленно и нуждающиеся в стабильном интернете.
«Это не паническая эвакуация, а осознанное временное переселение определенных социальных групп», — отметил риелтор.
В западных регионах и Киевской области действительно фиксируется умеренный рост спроса на аренду, отмечает руководитель по развитию продуктов DIM. RIA Виталий Поберезский, однако у него нет признаков долгосрочного тренда.
Экс-президент АФНУ Юрий Пита также добавил, что массовой миграции нет, поскольку большинство киевлян остаются привязанными к работе, обучению детей и привычному образу жизни.
«Кто-то временно поедет к родственникам, но это краткосрочные выезды. Как только станет теплее и ситуация стабилизируется, люди вернутся», — отметил Пита.
Как сообщил министр энергетики Украины Денис Шмsгаль, ситуация в энергетике остается очень сложной. «К сожалению, есть риск, что отключение графиков может ухудшиться. Это связано с последним ударом и тем, что дефицит генерации в энергосистеме все еще останется значительным», — сказал он.
По материалам:
УНІАН
Энергетика
