Кабмин обновил порядок приоритетных расходов Казначейства в условиях военного положения

Казна и Политика
Кабмин принял проект постановления «О внесении изменений в Порядок исполнения полномочий Государственной казначейской службой в особом режиме в условиях военного положения», разработанный Министерством финансов Украины.

Изменений предполагают:

1. Расширение перечня приоритетных медицинских расходов
Проектом постановления предусмотрено включение в список приоритетных расходов, по которым Казначейство в условиях военного положения осуществляет открытие ассигнований и проведение платежей в первоочередном порядке, осуществление скринингов здоровья для лиц в возрасте от 40 лет.
Закрепление этого направления среди приоритетных будет способствовать стабильному финансовому обеспечению профилактических программ даже при ограниченных бюджетных ресурсах, а также будет способствовать поддержанию системного подхода государства к сохранению здоровья населения в условиях военного времени.
2. Уточнение подходов к финансированию стоматологических услуг и безвозмездной юридической помощи
Проектом постановления также уточняются формулировки направлений расходов по финансовому обеспечению стоматологических услуг и безвозмездной юридической помощи с целью их полного соответствия бюджетным программам, определенным в Законе Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год».
Уточнены положения относительно:
  • оплаты медицинских услуг по зубопротезированию и оказанию плановой стоматологической помощи некоторым категориям граждан; обеспечение предоставления бесплатной вторичной юридической помощи, в том числе услуг по медиации.
  • Такие изменения позволят четко увязать соответствующие расходы бюджетных программ и повысить прозрачность и предсказуемость финансового обеспечения социально важных услуг.

Почему это важно

Обновление Порядка позволяет Государственной казначейской службе и в дальнейшем обеспечивать бесперебойное и предполагаемое финансирование ключевых расходов государственного бюджета, в частности, в сферах здравоохранения, а также способствует стабильности и сбалансированности бюджетного процесса в условиях военного положения.
По материалам:
Finance.ua
Кабмин
