Правительство утвердило бездефицитный бюджет Пенсионного фонда на 2026 год

Общий объем доходов и расходов составит 1263,3 млрд грн.

Кабинет Министров одобрил бюджет Пенсионного фонда на 2026 год. Общий объем доходов и расходов составит 1263,3 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

«Бюджет Пенсионного фонда на 2026 год — сбалансированный, бездефицитный и обеспечивает своевременное финансирование всех предусмотренных законодательством социальных выплат», — отметил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

По его словам, правительство готовит дальнейшие системные изменения в пенсионном обеспечении, чтобы сделать пенсионную систему более справедливой и прозрачной.

Утвержденный бюджет учитывает проведение с 1 марта 2026 года индексации пенсионных и страховых выплат.

Бюджет Пенсионного фонда обеспечит финансирование:

пенсионных выплат — 1 001,9 млрд грн ;

; выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности — 63,8 млрд грн ;

; выплат жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа, государственной социальной помощи, других социальных выплат, предусмотренных законодательством — 197,6 млрд грн.

