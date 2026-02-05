Правительство утвердило бездефицитный бюджет Пенсионного фонда на 2026 год
Кабинет Министров одобрил бюджет Пенсионного фонда на 2026 год. Общий объем доходов и расходов составит 1263,3 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
«Бюджет Пенсионного фонда на 2026 год — сбалансированный, бездефицитный и обеспечивает своевременное финансирование всех предусмотренных законодательством социальных выплат», — отметил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.
По его словам, правительство готовит дальнейшие системные изменения в пенсионном обеспечении, чтобы сделать пенсионную систему более справедливой и прозрачной.
Утвержденный бюджет учитывает проведение с 1 марта 2026 года индексации пенсионных и страховых выплат.
Бюджет Пенсионного фонда обеспечит финансирование:
- пенсионных выплат — 1 001,9 млрд грн;
- выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности — 63,8 млрд грн;
- выплат жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа, государственной социальной помощи, других социальных выплат, предусмотренных законодательством — 197,6 млрд грн.
