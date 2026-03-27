В США людям, потерявшим работу из-за ИИ, будут платить по $1000 ежемесячно Сегодня 07:13 — Технологии&Авто

Доллары в кошельке

В США стартовала программа AI Dividend, предусматривающая выплату базового дохода людям, лишившимся работы из-за развития искусственного интеллекта.

Как работает программа

Инициативу запустили некоммерческие организации AI Commons Project и What We Will. Ее цель — поддержать людей в условиях экономики, где роль искусственного интеллекта стремительно растет.

Участники программы будут получать по $1000 ежемесячно в течение года. При этом никаких требований по трудоустройству или отчетности не предусмотрено.

В настоящее время проект охватывает от 25 до 50 человек, а объем привлеченного финансирования составляет около $300 тысяч. В 2026 году фонд планируется расширить до $3 млн, в том числе за счет вкладов компаний, работающих в сфере ИИ.

Почему возникла идея

Один из инициаторов программы, инженер-программист Кейтлин Корт, отмечает, что проблема стала очевидной после того, как выпускникам ее курсов все труднее находить работу.

По ее словам, спрос на начальные позиции снизился из-за активного внедрения ИИ-инструментов для программирования, в частности, Microsoft Copilot и Claude.

«Вакансии, которые видят студенты, часто выглядят унизительно. На самом деле они не позволяют заниматься полноценной разработкой — вместо этого людей просят проверять код, созданный ИИ», — объясняет она.

Идея базового дохода и ИИ

Идею базового дохода ранее поддерживал руководитель OpenAI Сэм Альтман. Еще в 2016 году он запустил эксперимент, в рамках которого тысячи человек получали по $1000 ежемесячно.

Результаты показали, что такие выплаты дали людям больше свободы в расходах и несколько уменьшили количество отработанных часов. В то же время, они не улучшили физическое здоровье и не обеспечили долгосрочную финансовую стабильность.

Новые подходы к распределению ресурсов

В 2024 году Альтман предложил другую концепцию — «универсальные базовые вычисления». Она подразумевает, что пользователи получают долю вычислительных ресурсов ИИ, которую могут использовать или даже продавать.

В то же время мнения об эффективности таких подходов разнятся. Экс-советник OpenAI Майлз Брундейдж предполагает, что развитие экономики благодаря ИИ позволит увеличить базовый доход до $10 000.

Один из пионеров технологии Джеффри Хинтон считает такие выплаты необходимыми, тогда как руководитель Anthropic Дарио Амодей убежден, что одних только денежных выплат будет недостаточно для решения проблемы.

