0 800 307 555
ру
В США людям, потерявшим работу из-за ИИ, будут платить по $1000 ежемесячно

Технологии&Авто
21
Доллары в кошельке
В США стартовала программа AI Dividend, предусматривающая выплату базового дохода людям, лишившимся работы из-за развития искусственного интеллекта.

Как работает программа

Инициативу запустили некоммерческие организации AI Commons Project и What We Will. Ее цель — поддержать людей в условиях экономики, где роль искусственного интеллекта стремительно растет.
Участники программы будут получать по $1000 ежемесячно в течение года. При этом никаких требований по трудоустройству или отчетности не предусмотрено.
В настоящее время проект охватывает от 25 до 50 человек, а объем привлеченного финансирования составляет около $300 тысяч. В 2026 году фонд планируется расширить до $3 млн, в том числе за счет вкладов компаний, работающих в сфере ИИ.

Почему возникла идея

Один из инициаторов программы, инженер-программист Кейтлин Корт, отмечает, что проблема стала очевидной после того, как выпускникам ее курсов все труднее находить работу.
По ее словам, спрос на начальные позиции снизился из-за активного внедрения ИИ-инструментов для программирования, в частности, Microsoft Copilot и Claude.
Читайте также
«Вакансии, которые видят студенты, часто выглядят унизительно. На самом деле они не позволяют заниматься полноценной разработкой — вместо этого людей просят проверять код, созданный ИИ», — объясняет она.

Идея базового дохода и ИИ

Идею базового дохода ранее поддерживал руководитель OpenAI Сэм Альтман. Еще в 2016 году он запустил эксперимент, в рамках которого тысячи человек получали по $1000 ежемесячно.
Результаты показали, что такие выплаты дали людям больше свободы в расходах и несколько уменьшили количество отработанных часов. В то же время, они не улучшили физическое здоровье и не обеспечили долгосрочную финансовую стабильность.
Читайте также

Новые подходы к распределению ресурсов

В 2024 году Альтман предложил другую концепцию — «универсальные базовые вычисления». Она подразумевает, что пользователи получают долю вычислительных ресурсов ИИ, которую могут использовать или даже продавать.
В то же время мнения об эффективности таких подходов разнятся. Экс-советник OpenAI Майлз Брундейдж предполагает, что развитие экономики благодаря ИИ позволит увеличить базовый доход до $10 000.
Один из пионеров технологии Джеффри Хинтон считает такие выплаты необходимыми, тогда как руководитель Anthropic Дарио Амодей убежден, что одних только денежных выплат будет недостаточно для решения проблемы.
По материалам:
ITC.ua
ДеньгиИИРабота
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems