$800 в день: стартап ищет человека, который будет «доставать» ИИ Сегодня 07:44 — Технологии&Авто

Раздражение от общения с чат-ботами может превратиться в реальный заработок. Стартап Memvid ищет человека, который за $800 в день будет тестировать искусственный интеллект на выносливость — фактически намеренно будет «выводить его из равновесия», чтобы выявить слабые места.

В чем заключается работа

Формально вакансия выглядит просто, но довольно необычно. В течение 8 часов требуется:

общаться с чат-ботами;

давать им задачу что-то запомнить;

проверять, помнят ли они это;

фиксировать все ошибки, утрату контекста и противоречия.

Фактически речь идет о системном тестировании того, как ИИ «забывает» информацию во время длительных диалогов.

Кто может получить эту работу

Требования к кандидату минимальны:

возраст от 18 лет;

готовность многократно повторять вопросы;

терпение и критическое отношение к технологиям;

комфорт перед камерой (все записывают сессии).

В заявке также следует описать собственный негативный опыт с чатами. Сейчас ищут одного человека на дистанционную работу с оплатой $100 в час.

Почему чат-боты забывают информацию

Большинство современных ИИ работают не с полноценной памятью, а с ограниченным контекстным окном. Поэтому длинные разговоры приводят к потере части информации, бот может игнорировать предыдущие инструкции, а ответы становятся противоречивыми. Даже, несмотря на то, что крупные компании пытаются добавить функции памяти, проблема остается актуальной.

Memvid работает над технологией, которая должна «научить» ИИ лучше запоминать информацию.

Речь идет о системе, которая:

сохраняет данные и контекст разговоров;

объединяет его в единый файл;

повышает точность поиска информации (по оценке компании — на 60%).

Главная цель — сделать ответы ИИ более стабильными и предсказуемыми.

ИИ между «амнезией» и чрезмерной памятью

На фоне проблем с памятью возникает и обратный риск. Исследования показывают, что ИИ-агенты уже могут самостоятельно координироваться и распространять информацию в сети без участия человека.

В результате формируется парадокс: в обычном общении ИИ быстро забывает контекст, но в сложных системах может эффективно «запоминать» и воспроизводить действия. Именно эти ограничения и пытаются изучить и исправить новые технологические стартапы.

