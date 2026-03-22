Сотрудники Amazon говорят, что ИИ только увеличивает нагрузку Сегодня 22:11 — Технологии&Авто

Сотрудники компании Amazon заявили, что использование инструментов искусственного интеллекта не облегчает их работу, а наоборот, увеличивает объем задач. Исследование компании ActivTrak подтверждает эти жалобы: после внедрения ИИ средняя рабочая нагрузка работников выросла.

Об этом пишет издание Gizmodo.

Объем работы не сокращается

В течение нескольких лет технологические компании из Силиконовой долины обещали, что искусственный интеллект автоматизирует работу, снизит нагрузку на работников и даже позволит сократить рабочую неделю.

Во многих компаниях США стали внедрять ИИ, заявляя, что это поможет добиться лучшего баланса между работой и личной жизнью.

Однако часть работников говорит, что реальность иная. Группа корпоративных сотрудников Amazon рассказала изданию The Guardian, что руководство активно заставляет использовать внутренние инструменты ИИ, хотя они еще недоработаны.

По словам работников, эти инструменты часто ошибаются. Поэтому людям приходится проверять результаты, исправлять ошибки или консультироваться с коллегами. В итоге на выполнение задач уходит больше времени, а производительность не растет.

Один из разработчиков программного обеспечения сказал, что он и его коллеги не ощущают, что работают быстрее. В то же время руководство постоянно подчеркивает, что нужно ускорять работу и что именно ИИ должно помочь это сделать.

Подобная ситуация наблюдается не только у Amazon. Аналитическая компания ActivTrak проанализировала рабочую активность 163 638 работников в 1111 организациях в течение трех лет и пришла к выводу, что искусственный интеллект не уменьшает нагрузки.

Исследователи написали в отчете, что данные однозначны: ИИ не сокращает объем работы.

После внедрения таких инструментов работники начали тратить больше времени почти на все виды работы. Количество отправляемых ими электронных писем выросло на 104%, сообщений в чатах — на 145%, а время работы с бизнес-инструментами — на 94%.

В отчете говорится, что искусственный интеллект используется как дополнительный инструмент для повышения производительности, а не в качестве замены части работы.

Опрос ActivTrak показал несколько иную деталь. Некоторые задачи с помощью ИИ действительно выполняются быстрее и появляется свободное время. Но это время быстро заполняется новыми задачами. В результате компания получает больше результатов работы, но нагрузка на работников не уменьшается.

О подобной разнице между обещаниями и реальностью ранее говорил бывший руководитель в Google Мо Гавдат. Он привел пример с социальными сетями и мобильными телефонами: их рекламировали как технологии, которые улучшат жизнь и высвободят время, но на практике этого часто не произошло.

По его мнению, технологии лишь усиливают существующие человеческие ценности и возможности. В случае бизнеса это означает, что они могут еще больше усиливать стремление компаний получать больше прибыли.

