Аграрии уже намолотили более 3,1 млн т зерна нового урожая Сегодня 20:32 — Аграрный рынок

Аграрии уже намолотили более 3,1 млн т зерна нового урожая

По состоянию на 14 июля украинские аграрии во всех областях приступили к уборке ранних зерновых и зернобобовых культур.

Уже обмолочено 763,0 тыс. га, или 6% прогнозируемых площадей и намолочено 3,1 млн тонн зерна нового урожая.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

В частности, собрано:

ячмень — намолочено 1842,4 тыс. тонн с площади 417,7 тыс. га при средней урожайности 44,1 ц/га;

пшеница — 1113,1 тыс. тонн с площади 280,7 тыс. га, средняя урожайность составляет 39,6 ц/га;

горох — 156,4 тыс. тонн гороха с площади 64,6 тыс. га, урожайность 24,2 ц/га.

По объемам сбора ранних зерновых и зернобобовых культур лидируют аграрии Одесской, Николаевской и Днепропетровской областей. В частности:

Одесская область — 1001,0 тыс. тонн с площади 238,0 тыс. га (пшеницы — 190,1 тыс. тонн, ячменя — 728,9 тыс. тонн, гороха — 82,0 тыс. тонн); Николаевская область — 805,1 тыс. тонн с площади 227,3 тыс. га (пшеницы — 351,5 тыс. тонн, ячменя — 409,2 тыс. тонн, гороха — 44,4 тыс. тонн); Днепропетровская область — 567,3 тыс. тонн с площади 148,2 тыс. га (пшеницы — 385,8 тыс. тонн, ячменя — 172,3 тыс. тонн, гороха — 9,2 тыс. тонн).

Параллельно в Украине идет сбор озимого и ярового рапса — первой масличной культуры нового урожая. Обмолочено на площади 77,0 тыс. га, убрано 149,1 тыс. тонн при средней урожайности 19,4 ц/га.

uaprom По материалам:

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