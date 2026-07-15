Аграрии уже намолотили более 3,1 млн т зерна нового урожая
- ячмень — намолочено 1842,4 тыс. тонн с площади 417,7 тыс. га при средней урожайности 44,1 ц/га;
- пшеница — 1113,1 тыс. тонн с площади 280,7 тыс. га, средняя урожайность составляет 39,6 ц/га;
- горох — 156,4 тыс. тонн гороха с площади 64,6 тыс. га, урожайность 24,2 ц/га.
- Одесская область — 1001,0 тыс. тонн с площади 238,0 тыс. га (пшеницы — 190,1 тыс. тонн, ячменя — 728,9 тыс. тонн, гороха — 82,0 тыс. тонн);
- Николаевская область — 805,1 тыс. тонн с площади 227,3 тыс. га (пшеницы — 351,5 тыс. тонн, ячменя — 409,2 тыс. тонн, гороха — 44,4 тыс. тонн);
- Днепропетровская область — 567,3 тыс. тонн с площади 148,2 тыс. га (пшеницы — 385,8 тыс. тонн, ячменя — 172,3 тыс. тонн, гороха — 9,2 тыс. тонн).
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