Соглашение с Турцией: пошлины на некоторую украинскую агропродукцию достигают 225% Сегодня 13:33 — Аграрный рынок

Соглашение с Турцией: пошлины на некоторую украинскую агропродукцию достигают 225%

Соглашение о свободной торговле с Турцией обойдется Украине в снижение ВВП на 1,5% в среднесрочной перспективе.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

Он отметил, что ратифицированный Верховной Радой документ экономически выгоден Турции и экономически невыгоден Украине.

«Под большим риском легкая промышленность. Кроме нее — производство транспортных средств, цемента, удобрений, строительных материалов, лифтов, электрооборудования, дорожного оборудования, хозяйственных товаров и другое», — отметил парламентарий, добавив, что не знает ни одного украинского производителя, который бы назвал полезным это соглашение.

Дмитрий Кисилевский предположил, что соглашение ратифицировано в обмен на военно-политическую поддержку.

«По большинству товаров мы снижаем пошлину до нуля, а Турция по большинству товаров лишь незначительно уменьшает ввозные пошлины, сохраняя при этом несопоставимо более высокий уровень таможенной защиты. К примеру, пошлины против продукции украинской агропереработки достигают 38,5% на мед, 58,5% на фруктовые соки, 135% на сахар, 180% на молоко и молочные продукты и даже 225% на мясо свиней и крупного рогатого скота», — уточнил он.

Также Турция, по словам парламентария, сохранила право на экспортные субсидии для промышленных товаров.

«Если уж никак нельзя было без этого соглашения, то правительство должно принять пакет компенсаторов для снижения экономического ущерба — расширить программы частичной компенсации стоимости украинской техники и оборудования, принять наконец компенсацию „капекса“ через налоги, посылки и другие механизмы. Это следует сделать немедленно», — считает Кисилевский.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.