Минобороны впервые утвердило новые образцы БПЛА по упрощенной процедуре — Finance.ua

Минобороны впервые утвердило новые образцы БПЛА по упрощенной процедуре Вчера 10:45 — Технологии&Авто

Минобороны впервые утвердило новые образцы БПЛА по упрощенной процедуре, Фото: GettyImagеs

Министерство обороны одобрило новые модели дронов по упрощенной процедуре. Новые образцы БПЛА утвердили всего за несколько дней, а раньше эта процедура затягивалась на месяцы.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Такой упрощенный и быстрый процесс допуска инновационных беспилотных летательных аппаратов позволяет армии быстрее получать и использовать современную технологию в поле боя.

Это повышает эффективность обороны и увеличивает способность уничтожать угрозы, что особенно важно в контексте безопасности Украины.

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Ранее этот процесс занимал несколько месяцев, включал многочисленные тесты и бюрократические процедуры. Теперь допуск к эксплуатации возможен всего за несколько дней.

Заметим, что FPV-дроны — вид беспилотников, управление которыми осуществляется с помощью функции «вид от первого лица» (на английском аббревиатура означает FPV — First Person View). Это функция передачи видео в реальном времени с камеры, установленной в передней части БПЛА.

Діло По материалам:

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