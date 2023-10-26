Минобороны впервые утвердило новые образцы БПЛА по упрощенной процедуре — Finance.ua

Минобороны впервые утвердило новые образцы БПЛА по упрощенной процедуре
Министерство обороны одобрило новые модели дронов по упрощенной процедуре. Новые образцы БПЛА утвердили всего за несколько дней, а раньше эта процедура затягивалась на месяцы.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Такой упрощенный и быстрый процесс допуска инновационных беспилотных летательных аппаратов позволяет армии быстрее получать и использовать современную технологию в поле боя.
Это повышает эффективность обороны и увеличивает способность уничтожать угрозы, что особенно важно в контексте безопасности Украины.
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Ранее этот процесс занимал несколько месяцев, включал многочисленные тесты и бюрократические процедуры. Теперь допуск к эксплуатации возможен всего за несколько дней.
Заметим, что FPV-дроны — вид беспилотников, управление которыми осуществляется с помощью функции «вид от первого лица» (на английском аббревиатура означает FPV — First Person View). Это функция передачи видео в реальном времени с камеры, установленной в передней части БПЛА.
Что делать мобилизованному ФЛП 🧐
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