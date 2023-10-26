В Минстратегпроме рассказали, сколько дронов Украина уже способна производить самостоятельно — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минстратегпроме рассказали, сколько дронов Украина уже способна производить самостоятельно

Технологии&Авто
244
В Минстратегпроме рассказали, сколько дронов Украина уже способна производить самостоятельно
В Минстратегпроме рассказали, сколько дронов Украина уже способна производить самостоятельно
До конца года Украина выйдет на производство десятков тысяч дронов в месяц.
Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
По его словам, Украина уже производит дроны тысячами. А до конца года их количество будет измеряться десятками тысяч.
«Мы уже производим их тысячами. До конца года это будут десятки тысяч в месяц. Это та сфера, которая растет у нас даже быстрее боеприпасов и боевого оружия», — сказал министр.
Читайте также
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме в начале октября заявил, что Украина покупает 60% производства китайских дронов Mavic.
Это заявление вызвало критику у китайского производителя — компании SZ DJI Technology. Комментируя слова украинского премьера, компания подчеркнула, что ввела запрет на поставку своей продукции для военных целей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.