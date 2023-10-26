В Минстратегпроме рассказали, сколько дронов Украина уже способна производить самостоятельно — Finance.ua

В Минстратегпроме рассказали, сколько дронов Украина уже способна производить самостоятельно Вчера 04:20 — Технологии&Авто

В Минстратегпроме рассказали, сколько дронов Украина уже способна производить самостоятельно

До конца года Украина выйдет на производство десятков тысяч дронов в месяц.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

По его словам, Украина уже производит дроны тысячами. А до конца года их количество будет измеряться десятками тысяч.

«Мы уже производим их тысячами. До конца года это будут десятки тысяч в месяц. Это та сфера, которая растет у нас даже быстрее боеприпасов и боевого оружия», — сказал министр.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме в начале октября заявил, что Украина покупает 60% производства китайских дронов Mavic.

Это заявление вызвало критику у китайского производителя — компании SZ DJI Technology. Комментируя слова украинского премьера, компания подчеркнула, что ввела запрет на поставку своей продукции для военных целей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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