Украинские разработчики представили передовой надводный БПЛА Magura V5 — Finance.ua

Украинские разработчики представили передовой надводный БПЛА Magura V5
Украинский оборонно-промышленный комплекс разработал новый ударный морской дрон MAGURA V5. В издании «Национальный промышленный портал» сообщили, что дроном занимается украинское государственное предприятие «СпецТехноЭкспорт». Об этом пишет Милитарный.
Подробности о новом аппарате раскрыли на международной оборонной выставке International Defence Industry Fair (IDEF 2023).
Морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus (MAGURA) V — разработанный в Украине многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения.
Он может выполнять разнообразные операции — наблюдение, разведку, патрулирование, поисково-спасательные работы, заниматься противоминной борьбой, охранять морской флот, выполнять боевые миссии.
«Это доступное решение, легко запускаемое с любого удаленного места. Беспилотное управление V5 сводит к минимуму потребность в человеческих ресурсах для выполнения миссий, уменьшая потенциальную смертность при работе в суровых условиях», — заявляют разработчики.
Характеристики MAGURA V5:
- Длина: 5,5 м;
- Ширина: 1,5 м;
- Высота над ватерлинией: 500 мм;
- Крейсерская скорость: 22 узла;
- Максимальная скорость: 42 узла;
- Дальность: 450 морских миль (примерно 833 км);
- Полезная нагрузка 320 кг;
- Связь: Mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковая связь.
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