Украинские разработчики представили передовой надводный БПЛА Magura V5 — Finance.ua

Украинские разработчики представили передовой надводный БПЛА Magura V5 28.07.2023, 02:51 — Технологии&Авто

Украинские разработчики представили передовой надводный БПЛА Magura V5, mil.in.ua

Украинский оборонно-промышленный комплекс разработал новый ударный морской дрон MAGURA V5. В издании «Национальный промышленный портал» сообщили , что дроном занимается украинское государственное предприятие «СпецТехноЭкспорт». Об этом пишет Милитарный.

Подробности о новом аппарате раскрыли на международной оборонной выставке International Defence Industry Fair (IDEF 2023).

Морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus (MAGURA) V — разработанный в Украине многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения.

Фото: mil.in.ua

Он может выполнять разнообразные операции — наблюдение, разведку, патрулирование, поисково-спасательные работы, заниматься противоминной борьбой, охранять морской флот, выполнять боевые миссии.

«Это доступное решение, легко запускаемое с любого удаленного места. Беспилотное управление V5 сводит к минимуму потребность в человеческих ресурсах для выполнения миссий, уменьшая потенциальную смертность при работе в суровых условиях», — заявляют разработчики.

Характеристики MAGURA V5:

Длина: 5,5 м;

Ширина: 1,5 м;

Высота над ватерлинией: 500 мм;

Крейсерская скорость: 22 узла;

Максимальная скорость: 42 узла;

Дальность: 450 морских миль (примерно 833 км);

Полезная нагрузка 320 кг;

Связь: Mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковая связь.

noworries По материалам:

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