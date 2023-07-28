Украинские разработчики представили передовой надводный БПЛА Magura V5 — Finance.ua
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Украинские разработчики представили передовой надводный БПЛА Magura V5

Технологии&Авто
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Украинские разработчики представили передовой надводный БПЛА Magura V5
Украинские разработчики представили передовой надводный БПЛА Magura V5, mil.in.ua
Украинский оборонно-промышленный комплекс разработал новый ударный морской дрон MAGURA V5. В издании «Национальный промышленный портал» сообщили, что дроном занимается украинское государственное предприятие «СпецТехноЭкспорт». Об этом пишет Милитарный.
Подробности о новом аппарате раскрыли на международной оборонной выставке International Defence Industry Fair (IDEF 2023).
Морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus (MAGURA) V — разработанный в Украине многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения.
Фото: mil.in.ua
Фото: mil.in.ua
Он может выполнять разнообразные операции — наблюдение, разведку, патрулирование, поисково-спасательные работы, заниматься противоминной борьбой, охранять морской флот, выполнять боевые миссии.
«Это доступное решение, легко запускаемое с любого удаленного места. Беспилотное управление V5 сводит к минимуму потребность в человеческих ресурсах для выполнения миссий, уменьшая потенциальную смертность при работе в суровых условиях», — заявляют разработчики.
Характеристики MAGURA V5:
  • Длина: 5,5 м;
  • Ширина: 1,5 м;
  • Высота над ватерлинией: 500 мм;
  • Крейсерская скорость: 22 узла;
  • Максимальная скорость: 42 узла;
  • Дальность: 450 морских миль (примерно 833 км);
  • Полезная нагрузка 320 кг;
  • Связь: Mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковая связь.
По материалам:
noworries
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