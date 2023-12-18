Глава Минцифры рассказал, какие новые услуги появятся в «Дії» — Finance.ua
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Глава Минцифры рассказал, какие новые услуги появятся в «Дії»

Казна и Политика
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Глава Минцифры рассказал, какие новые услуги появятся в «Дії»
Глава Минцифры рассказал, какие новые услуги появятся в «Дії»
Завтра, 19 декабря, состоится первый «Дія.Саміт» за время полномасштабной войны, и Министерство цифровой трансформации представит несколько новых услуг. Среди новинок — обновленная услуга по регистрации ФЛП, услуги для моряков и «єПідприємець».
Об этом вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в интервью 24 каналу.
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«Прежде всего, мы обновляем услугу по регистрации ФЛП. Сегодня это автоматическая услуга по закрытию ФЛП, но мы также добавляем автоматическое обновление данных о ФЛП. То есть в Дії в несколько кликов можно будет изменить фамилию, квэды или контактную информацию. И это будет происходить автоматически без регистратора. То есть услуга становится комплексно-автоматической», — рассказал министр.
Также будут запущены услуги для моряков — модернизация процесса получения квалификационных документов. Будет расширен список званий, на которые моряки могут подать документы.
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Кроме того, будет запущен комплексный сервис и услуга «єПідприємець». «Она объединяет 8 услуг для бизнеса и позволяет получать их по одному заявлению. Речь идет не только о регистрации бизнеса, но и о параллельном получении дополнительных услуг, необходимых именно для этого предприятия, чтобы не ходить по другим сайтам или оффлайн-органам», — сказал Федоров.
«Услуга, которую мы больше всего ждали, — это перерегистрация авто. Эту услугу мы запускаем совместно с МВД. Это одна из самых сложных услуг при построении цифрового государства. Она лишает центры МВД монополии на куплю-продажу авто и позволяет людям в формате people-to-people покупать или продавать авто», — добавил он.
В «Дії» также появится обновленная карта укрытий и пунктов несокрушимости. И будет обновлен сам дизайн приложения.

Как работает Дія.Підпис и для чего он нужен 📱

По материалам:
Слово і Діло
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