Ринок капіталу України працюватиме за стандартами ЄС — що нового Сьогодні 16:21 — Фондовий ринок

Український ринок капіталу переходить на європейські правила

Український ринок капіталу продовжує наближатися до європейських стандартів. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила два нові положення, які змінюють правила роботи для компаній, банків та інвестиційних аналітиків.

Очікується, що нововведення зроблять ринок більш прозорим, а інвесторів — краще захищеними від маніпуляцій.

Нові правила для компаній та банків

Затверджені документи впроваджують в українське законодавство вимоги європейського Регламенту про зловживання на ринку (Market Abuse Regulation). Це означає, що учасники ринку працюватимуть за правилами, які вже давно діють у країнах ЄС.

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Одне з нововведень стосується програм викупу компаніями власних акцій (buyback) та заходів зі стабілізації цін на цінні папери.

Відтепер компанії матимуть чіткі вимоги щодо проведення таких операцій, що допоможе уникнути звинувачень у маніпулюванні ринком або використанні інсайдерської інформації.

Для цього емітенти повинні заздалегідь розкривати інформацію про програму викупу, дотримуватися встановлених обмежень щодо ціни та обсягів операцій, а також повідомляти регулятора і ринок про укладені угоди.





Ще одна важлива зміна стосується банків, інвестиційних компаній, незалежних аналітиків та інших фахівців, які готують інвестиційні рекомендації, огляди чи аналітичні матеріали.

Відтепер вони повинні відкрито повідомляти про будь-який можливий конфлікт інтересів. Наприклад, якщо аналітик або компанія, яку він представляє, володіють цінними паперами, про які йдеться в рекомендації, або мають іншу фінансову зацікавленість, ця інформація має бути зазначена в публікації. Також банки та інвестиційні компанії повинні будуть оприлюднювати такі відомості на своїх сайтах.

Документи вже пройшли громадське обговорення без зауважень і направлені на державну реєстрацію.

Нові правила набудуть чинності після офіційного опублікування, а повністю запрацюють з 1 січня 2027 року.

Такий перехідний період має дати учасникам ринку час, щоб адаптувати свою діяльність до нових європейських вимог.

Раніше ми повідомляли , що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначила ключові пріоритети на 2026−2027 роки, які передбачають масштабну перебудову ринку капіталу, гармонізацію законодавства з нормами ЄС та запуск нових правил роботи фінансової інфраструктури.

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