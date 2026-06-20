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Рейтинг профессий с высокими медианными зарплатами в Украине

Личные финансы
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Самые высокие зарплаты в Украине предлагают операторам БПЛА – 73 тыс. грн
Самые высокие зарплаты в Украине предлагают операторам БПЛА – 73 тыс. грн
Операторы БПЛА, военнослужащие, авиатехники, спасатели и сетевые инженеры получают самую высокую медианную зарплату в Украине. Среди городов первенство по уровню оплаты труда занимает Киев.
Об этом сообщили эксперты robota.ua во время презентации нового сервиса «Прозрачная работа», благодаря которому можно узнать медианную зарплату в Украине для разных специальностей, а также средние зарплатные ожидания кандидатов.

Какие специалисты стоят дороже всего

Самую высокую медианную зарплату в Украине получают операторы БПЛА — 73 тыс. грн в месяц.
В пятерку лидеров также вошли военнослужащие с зарплатой 71 тыс. грн, авиатехники — 70,5 тыс. грн, спасатели и сетевые инженеры — по 70 тыс. грн.
Высокие зарплаты предлагают руководителям отделов продаж, автоэлектрикам, водителям категории CE, дальнобойщикам и автомалярам.
Какие специалисты стоят дороже всего
Какие специалисты стоят дороже всего, Данные: "Прозора робота"

В каких городах предлагают самые высокие зарплаты

Киев остается лидером по уровню зарплат в Украине. В 2026 году медианная зарплата в столице составляет 35 тыс. грн в месяц.
На втором месте — Днепр, где медианная зарплата составляет 32 тыс. грн. В тройку лидеров также вошел Львов с показателем 28,5 тыс. грн.
Среди других городов с высоким уровнем оплаты труда — Херсон, Одесса (по 28 тыс. грн), а также Харьков, Ивано-Франковск и Ужгород (по 27,5 тыс. грн).
Зарплатная карта Украины
Зарплатная карта Украины, Данные: "Прозора робота"
Самые низкие показатели среди областных центров зафиксированы в Кропивницком и Чернигове, где медианная зарплата составляет 20 тыс. грн и 21 тыс. грн соответственно.
До этого Finance.ua писал, что Госстат зафиксировал увеличение средней зарплаты в Украине. Средняя заработная плата штатных работников в Украине в марте 2026 года составила 30 356 гривен. Это на 7,2% больше по сравнению с февралем.
Также мы рассказывали, у кого в Украине выросли зарплаты более 70 тысяч гривен.
По материалам:
Finance.ua
РаботаСредняя зарплата
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