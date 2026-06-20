Рейтинг профессий с высокими медианными зарплатами в Украине

Операторы БПЛА, военнослужащие,авиатехники, спасатели и сетевые инженерыполучают самую высокую медианную зарплату в Украине. Среди городов первенство по уровню оплаты труда занимает Киев.
Об этом сообщили эксперты robota.ua во время презентации нового сервиса «Прозрачная работа», благодаря которому можно узнать медианную зарплату в Украине для разных специальностей, а также средние зарплатные ожидания кандидатов.
Какие специалисты стоят дороже всего
Самую высокую медианную зарплату в Украине получают операторы БПЛА — 73 тыс. грн в месяц.
В пятерку лидеров также вошли военнослужащие с зарплатой 71 тыс. грн, авиатехники — 70,5 тыс. грн, спасатели и сетевые инженеры — по 70 тыс. грн.
Высокие зарплаты предлагают руководителям отделов продаж, автоэлектрикам, водителям категории CE, дальнобойщикам и автомалярам.
В каких городах предлагают самые высокие зарплаты
Киев остается лидером по уровню зарплат в Украине. В 2026 году медианная зарплата в столице составляет 35 тыс. грн в месяц.
На втором месте — Днепр, где медианная зарплата составляет 32 тыс. грн. В тройку лидеров также вошел Львов с показателем 28,5 тыс. грн.
Среди других городов с высоким уровнем оплаты труда — Херсон, Одесса (по 28 тыс. грн), а также Харьков, Ивано-Франковск и Ужгород (по 27,5 тыс. грн).
Самые низкие показатели среди областных центров зафиксированы в Кропивницком и Чернигове, где медианная зарплата составляет 20 тыс. грн и 21 тыс. грн соответственно.
До этого Finance.ua писал, что Госстат зафиксировал увеличение средней зарплаты в Украине. Средняя заработная плата штатных работников в Украине в марте 2026 года составила 30 356 гривен. Это на 7,2% больше по сравнению с февралем.