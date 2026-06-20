Рейтинг профессий с высокими медианными зарплатами в Украине Сегодня 10:12 — Личные финансы

Самые высокие зарплаты в Украине предлагают операторам БПЛА – 73 тыс. грн

Операторы БПЛА, военнослужащие, авиатехники, спасатели и сетевые инженеры получают самую высокую медианную зарплату в Украине. Среди городов первенство по уровню оплаты труда занимает Киев.

Об этом сообщили эксперты robota.ua во время презентации нового сервиса «Прозрачная работа», благодаря которому можно узнать медианную зарплату в Украине для разных специальностей, а также средние зарплатные ожидания кандидатов.

Какие специалисты стоят дороже всего

Самую высокую медианную зарплату в Украине получают операторы БПЛА — 73 тыс. грн в месяц.

В пятерку лидеров также вошли военнослужащие с зарплатой 71 тыс. грн, авиатехники — 70,5 тыс. грн, спасатели и сетевые инженеры — по 70 тыс. грн.



Высокие зарплаты предлагают руководителям отделов продаж, автоэлектрикам, водителям категории CE, дальнобойщикам и автомалярам.

Какие специалисты стоят дороже всего, Данные: "Прозора робота"

В каких городах предлагают самые высокие зарплаты

Киев остается лидером по уровню зарплат в Украине. В 2026 году медианная зарплата в столице составляет 35 тыс. грн в месяц.

На втором месте — Днепр, где медианная зарплата составляет 32 тыс. грн. В тройку лидеров также вошел Львов с показателем 28,5 тыс. грн.

Среди других городов с высоким уровнем оплаты труда — Херсон, Одесса (по 28 тыс. грн), а также Харьков, Ивано-Франковск и Ужгород (по 27,5 тыс. грн).

Зарплатная карта Украины, Данные: "Прозора робота"

Самые низкие показатели среди областных центров зафиксированы в Кропивницком и Чернигове, где медианная зарплата составляет 20 тыс. грн и 21 тыс. грн соответственно.

До этого Finance.ua писал , что Госстат зафиксировал увеличение средней зарплаты в Украине. Средняя заработная плата штатных работников в Украине в марте 2026 года составила 30 356 гривен. Это на 7,2% больше по сравнению с февралем.

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