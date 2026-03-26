Ставки до 9%: условия ипотеки в Украине в начале 2026 года

В январе 2026 года банки Украины выдали 718 ипотечных кредитов на общую сумму 1,5 млрд грн. Большинство кредитов было предоставлено на первичном рынке недвижимости — 416 договоров на сумму 861 млн грн. Из них 178 кредитов на 330 млн грн оформлены под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество. На вторичном рынке банки выдали 302 кредита на общую сумму 590 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков по ипотечному кредитованию.

Качество ипотечного портфеля остается стабильным. Доля неработающих кредитов составляет 13%.

Ипотека в январе 2026 года, НБУ

Ставки по ипотеке

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составляла:

8,15% годовых на первичном рынке;

8,97% годовых на вторичном рынке.

Региональное распределение

Самые большие объемы ипотечного кредитования в январе зафиксированы в следующих регионах:

Киевская область — 222 договора на 460 млн грн (32% от общего объема);

Киев — 148 договоров на 336 млн грн;

Львовская область — 50 договоров на 115 млн грн;

Ивано-Франковская область — 34 договора на 67 млн ​​грн;

Винницкая область — 29 договоров на 60 млн грн.

Напомним, в 2026 году в сегменте нового жилья в возрасте до трех лет каждая пятая квартира покупалась в кредит. Это связано с государственной программой «єОселя», ориентированной прежде всего на первичный рынок. Там ипотека обеспечивает 60% объема сделок, причем около 44% - это покупка уже готового жилья от застройщиков. В то же время, средняя зарплата в декабре 2025 года составила около 31 тыс. грн. То есть обслуживать кредит по рыночным ставкам может ограниченный круг граждан. Какой доход нужен для ипотеки — рассказываем здесь

В 2026 году изменились условия программы доступного кредитования жилья «єОселя». Правительство внесло изменения еще в декабре 2025 года. С одной стороны, есть позитив — мобилизованные военные смогут оформить ипотеку под 3%, как и контрактники. С другой стороны, появились существенные ограничения, касающиеся площади и цены объекта. Как обновление условий повлияет на спрос государственной ипотеки и на рынок недвижимости в целом, Finance.ua рассказывал здесь

👉 Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

