Населення продовжує нести гривню до банків, але є нюанси (думки експертів)
Попри незначне скорочення обсягів вкладень фізосіб в банках у січні, загальний тренд не змінився: населення продовжує активно накопичувати гроші на банківських рахунках.
Про це йдеться в статті Мінфін, ми вибрали основне.
Як повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин на свій сторінці у ФБ, у лютому гривневі депозити населення зросли до нового історичного максимуму — 969,9 млрд грн.
«За місяць приріст становив 30,3 млрд грн, а річний темп зростання прискорився до +19,9%, що є найвищим показником за останній 21 місяць. Паралельно валютні депозити населення збільшилися до $11,1 млрд у доларовому еквіваленті — це найвищий рівень майже за десять років — із весни 2015 року.
Фактично бачимо продовження двох паралельних моделей поведінки населення. Перша — накопичення гривні на рахунках і депозитах завдяки доходам, бюджетним виплатам і відносно високій номінальній ставці. Друга — збереження частини заощаджень у валюті, як інструмент захисту від курсових та воєнних ризиків. Саме тому одночасне оновлення максимумів у гривневих і валютних вкладах не виглядає суперечністю — це, радше, ознака диверсифікації", — вважає експерт.
Чи будуть й надалі громадяни так само активно розміщувати гривню на строкових вкладах?
Проти цього грають відразу два чинники. Перший — поступове зниження дохідності гривневих депозитів.
«Подальшої корекції ставок, найімовірніше, не уникнути, хоча вона навряд чи буде різкою. Цьому сприяє загальний монетарний фон: Національний банк уже знизив облікову ставку до 15%, а річна інфляція в лютому становила 7,6%.
Ринок рухатиметься до нижчих ставок без різких змін, але досить послідовно. За нашими оцінками, середні ставки найближчим часом можуть знизитися до 0,5 в.п. Уже з другої половини квітня такі зміни можуть стати помітнішими і поширитися на більшість банків. У результаті до кінця квітня середні ставки, залежно від строку вкладу, можуть становити 12,5−14% річних", — прокоментував для «Мінфіну» ситуацію на депозитному ринку Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.
По-друге, подальша девальвація гривні, що підвищує ризик того, що депозити в нацвалюті можуть стати збитковими.
КИТ Group, яка вже порекомендувала не зберігати гроші на строкових гривневих депозитах, дала такий прогноз щодо курсу: курс долару у короткостроковій перспективі (1−2 тижні) тяжітиме до 44,2 грн (базовий діапазон 43,90−44,30 грн). У горизонті понад 6 місяців фахівці не виключили просідання гривні до 44,4−45,5 грн/$.
Прогнози
«Ми очікуємо на помірне ослаблення гривні до 45−45,5 грн/$ на горизонті у пів року. Наш базовий сценарій передбачає збереження фінансової допомоги з боку міжнародних партнерів, що дасть змогу підтримувати достатній обсяг золотовалютних резервів і, відповідно, уникати різких дисбалансів на валютному ринку.
Водночас додатковим продевальваційним чинником виступає ескалація війни на Близькому Сході, яка підтримує високі ціни на енергоносії та посилює глобальний попит на долар. У цих умовах НБУ, ймовірно, й надалі активно використовуватиме інтервенції та інструменти комунікації для стримування девальваційних очікувань і згладжування курсових коливань", — говорить Сергій Новошицький, директор із роздрібного бізнесу та дистрибуції, член правління банку «Південний».
Водночас він вважає сценарій курсу на рівні 45−45,5 грн/$ некритичним.
«Це, радше, верхня межа базового прогнозу, а не стрес-сценарій. Різкої неконтрольованої девальвації наразі не очікується, однак зовнішні ризики (насамперед геополітичні) суттєво зросли», — додає Сергій Новошицький.
