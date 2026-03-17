Кредити бізнесу та депозити населення зросли — НБУ

Кредит&Депозит
Банки наростили кредити і депозити
У лютому 2026 року банки збільшили обсяг кредитів на 1,6%, або на 19,8 млрд грн, до 1 трлн 233,1 млрд грн. Депозитна база зросла на 0,2%, або на 6,7 млрд грн — до 3 трлн 178,9 млрд грн.
Про це свідчить статистика Національного банку України.

Що стало драйвером зростання

Основне зростання кредитного портфеля забезпечив корпоративний сектор: кредити для бізнесу виросли на 1,9%, або на 16,3 млрд грн, до 870,7 млрд грн.
  • Гривневі кредити бізнесу збільшилися на 2,2%, або на 12,3 млрд грн — до 572,5 млрд грн;
  • Валютні — на 0,5%, або на $36,8 млн — до $6,9 млрд.
Кредити домогосподарств зросли на 1,2%, або на 4,2 млрд грн — до 355,0 млрд грн. Зокрема:
  • Гривневі кредити населення — на 1,2%, або на 4,1 млрд грн — до майже 345,0 млрд грн;
  • Валютні залишилися практично без змін — $233 млн.

Депозити: хто поповнював вкладні рахунки

Зростання депозитів у лютому відбулося переважно за рахунок населення:
  • гривневі внески домашніх господарств зросли на 3,2%, або на 30,4 млрд грн — до 969,9 млрд грн;
  • валютні — на 1,6%, або на $169,7 млн — до $11,1 млрд.
Депозити корпоративного сектору за місяць зменшилися:
  • гривневі — на 3%, або на 37,3 млрд грн — до 1 трлн 217,2 млрд грн;
  • валютні — на 0,2%, або на $23,9 млн — до $10,02 млрд.
Читайте також
НБУ зафіксував, що долар подорожчав на 0,8% (36 коп.) до 43,2081 грн/$1. Євро встановив історичний мінімум — 51,2577 грн/EUR1 — 19 лютого.
У порівнянні з лютим 2025 року:
  • гривневі кредити бізнесу зменшилися на 2,2%, а кредити населення зросли майже на 27%;
  • валютні кредити бізнесу збільшилися на 18,4%, а населення — зменшилися на 11,9%;
  • гривневі депозити юридичних осіб зросли майже на 16%, валютні — на 3,3%;
  • вклади населення в нацвалюті зросли на 19,9%, в іноземній — на 10,2%.
За матеріалами:
Finance.ua
Також за темою
Також за темою
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
