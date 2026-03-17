Банки наростили кредити і депозити

У лютому 2026 року банки збільшили обсяг кредитів на 1,6%, або на 19,8 млрд грн, до 1 трлн 233,1 млрд грн. Депозитна база зросла на 0,2%, або на 6,7 млрд грн — до 3 трлн 178,9 млрд грн.

Про це свідчить статистика Національного банку України.

Що стало драйвером зростання

Основне зростання кредитного портфеля забезпечив корпоративний сектор: кредити для бізнесу виросли на 1,9%, або на 16,3 млрд грн, до 870,7 млрд грн.

Гривневі кредити бізнесу збільшилися на 2,2%, або на 12,3 млрд грн — до 572,5 млрд грн;

Валютні — на 0,5%, або на $36,8 млн — до $6,9 млрд.

Кредити домогосподарств зросли на 1,2%, або на 4,2 млрд грн — до 355,0 млрд грн. Зокрема:

Гривневі кредити населення — на 1,2%, або на 4,1 млрд грн — до майже 345,0 млрд грн;

Валютні залишилися практично без змін — $233 млн.

Депозити: хто поповнював вкладні рахунки

Зростання депозитів у лютому відбулося переважно за рахунок населення:

гривневі внески домашніх господарств зросли на 3,2%, або на 30,4 млрд грн — до 969,9 млрд грн;

валютні — на 1,6%, або на $169,7 млн — до $11,1 млрд.

Депозити корпоративного сектору за місяць зменшилися:

гривневі — на 3%, або на 37,3 млрд грн — до 1 трлн 217,2 млрд грн;

валютні — на 0,2%, або на $23,9 млн — до $10,02 млрд.

НБУ зафіксував, що долар подорожчав на 0,8% (36 коп.) до 43,2081 грн/$1. Євро встановив історичний мінімум — 51,2577 грн/EUR1 — 19 лютого.

У порівнянні з лютим 2025 року:

гривневі кредити бізнесу зменшилися на 2,2%, а кредити населення зросли майже на 27%;

валютні кредити бізнесу збільшилися на 18,4%, а населення — зменшилися на 11,9%;

гривневі депозити юридичних осіб зросли майже на 16%, валютні — на 3,3%;

вклади населення в нацвалюті зросли на 19,9%, в іноземній — на 10,2%.

