Кредити бізнесу та депозити населення зросли — НБУ
У лютому 2026 року банки збільшили обсяг кредитів на 1,6%, або на 19,8 млрд грн, до 1 трлн 233,1 млрд грн. Депозитна база зросла на 0,2%, або на 6,7 млрд грн — до 3 трлн 178,9 млрд грн.
Про це свідчить статистика Національного банку України.
Що стало драйвером зростання
Основне зростання кредитного портфеля забезпечив корпоративний сектор: кредити для бізнесу виросли на 1,9%, або на 16,3 млрд грн, до 870,7 млрд грн.
- Гривневі кредити бізнесу збільшилися на 2,2%, або на 12,3 млрд грн — до 572,5 млрд грн;
- Валютні — на 0,5%, або на $36,8 млн — до $6,9 млрд.
Кредити домогосподарств зросли на 1,2%, або на 4,2 млрд грн — до 355,0 млрд грн. Зокрема:
- Гривневі кредити населення — на 1,2%, або на 4,1 млрд грн — до майже 345,0 млрд грн;
- Валютні залишилися практично без змін — $233 млн.
Депозити: хто поповнював вкладні рахунки
Зростання депозитів у лютому відбулося переважно за рахунок населення:
- гривневі внески домашніх господарств зросли на 3,2%, або на 30,4 млрд грн — до 969,9 млрд грн;
- валютні — на 1,6%, або на $169,7 млн — до $11,1 млрд.
Депозити корпоративного сектору за місяць зменшилися:
- гривневі — на 3%, або на 37,3 млрд грн — до 1 трлн 217,2 млрд грн;
- валютні — на 0,2%, або на $23,9 млн — до $10,02 млрд.
НБУ зафіксував, що долар подорожчав на 0,8% (36 коп.) до 43,2081 грн/$1. Євро встановив історичний мінімум — 51,2577 грн/EUR1 — 19 лютого.
У порівнянні з лютим 2025 року:
- гривневі кредити бізнесу зменшилися на 2,2%, а кредити населення зросли майже на 27%;
- валютні кредити бізнесу збільшилися на 18,4%, а населення — зменшилися на 11,9%;
- гривневі депозити юридичних осіб зросли майже на 16%, валютні — на 3,3%;
- вклади населення в нацвалюті зросли на 19,9%, в іноземній — на 10,2%.
