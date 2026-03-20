Кешбек без компромісів: топ-5 цікавих кредитних карток 2026 року

Кредитні картки з кешбеком, джерело фото: pixabay

Картки з кешбеком — відмінний фінансовий інструмент, та сьогодні їх десятки. У кожної свої умови нарахування бонусів від банку. В такому достатку легко заплутатися.

Редакція Finance.ua проаналізувала пропозиції та відібрала, на нашу думку, п’ять найцікавіших карток з кешбеком.

Кредитна картка з кешбеком від Бізбанк

Одна з наймолодших, але дуже цікавих пропозицій — нова кредитна картка з кешбеком «Бізешка» від Бізбанк. Картку з кредитним лімітом від 5 до 200 тис. гривень можна оформити у мобільному застосунку банку буквально за дві хвилини (за наявності документів у «Дії». — Ред.). Для отримання кредитного ліміту потрібне офіційне працевлаштування і трудовий стаж на останньому місці роботи -не менше трьох місяців. Це одна з небагатьох кредитних карток в Україні, яку можна оформити онлайн за кілька хвилин.

Банк розробив і запровадив дуже гарну програму нарахування кешбеку, яка орієнтується на поточні запити клієнтів. Наприклад, від березня 2026 року діє «Весняний кешбек», у рамках якого можна отримати кешбек до 20% за розрахунки одразу у чотирьох категоріях:

«Квіти» — 20% кешбеку за кредитні кошти і 5% за власні;

«Магазини косметики» — 20% кешбеку за кредитні кошти і 5% за власні;

«Салони краси» — 3% кешбеку за кредитні кошти і 2% за власні;

«Кафе та ресторани» — 3% кешбеку за кредитні кошти і 2% за власні.

Така програма робить картку привабливою для тих, хто шукає кредитну картку з вигідним кешбеком на щоденні витрати.

Банк тримає руку на пульсі сезонних клієнтських потреб і пропонує те, що наразі найбільш актуальне. Саме через потребу підтримувати актуальність пропозицій нові категорії встановлюються або кожного місяця, або ж на квартал.

Максимальна сума кешбеку на місяць складає 500 гривень і виплачується автоматично в останній робочий день місяця. Це дуже зручно, бо клієнту не потрібно піклуватися про виведення кешбеку. Мінімальна нарахована сума для виплати кешбеку складає 20 гривень.

У планах банку запровадження партнерських програм, що дозволить клієнтам отримувати підвищений кешбек у популярних торгових мережах та сервісах.

Крім того, найближчим часом запланована реалізація персоналізованих категорій кешбеку на основі аналізу витрат клієнтів, а також святкових акційних пропозицій з підвищеними ставками кешбеку до різних свят.

Картка Red 2.0 від Сенс Банк

Сенс Банк пропонує клієнтам одразу кілька кредитних карток з кешбеком. Звертаємо вашу увагу на дебетно-кредитну картку Red 2.0.

Картка з кредитним лімітом до 200 тис. гривень і можливістю оформлення розстрочок на термін до 24 місяці. Найцікавіше — оригінальна програма нарахування кешбеку Cash’U Club, що дозволяє отримувати і кешбек на будь-які оплати (в разі безконтактного розрахунку на терміналі. — Ред.), і до 6% у вибраних категоріях, яких може бути від 2 до 7. А крім того, можна заробити с карткою Сенс Банк до 15% кешбеку у партнерів, яких у банку до півсотні.

Розмір партнерського кешбеку обмежений лише за деякими партнерами, тобто загальна сума кешбеку не обмежена. Додатково можна здійснити покупку на суму від 1 тис. грн, оформити безвідсоткову розстрочку строком на 3 місяці та отримати кешбек.

Картка GlobusPlus від Глобус Банк

Картка GlobusPlus, яку пропонує Глобус Банк , вже третій рік поспіль є однією з лідерів з нарахування кешбеку за оплати. Банк пропонує два варіанти нарахування кешбеку:

Банківські категорії, у яких можна заробити до 20% кешбеку за оплати карткою у вибраних категоріях. Банк пропонує вибрати три категорії з восьми доступних. Варто зазначити, що Глобус Банк — банк, який кожного місяця пропонує найвищий кешбек за оплату комунальних послуг (2,5% за кредитні кошти). Крім того, Глобус Банк зазвичай пропонує найвищий серед банків кешбек у категоріях «Продукти"(2,25% за кредитні кошти), «Транспорт» (20% незалежно від виду коштів). Партнерські категорії, у яких можна отримати до 50% кешбеку за оплати карткою на сайтах чи у магазинах фірм-партнерів банку. Кожного місяця Глобус Банк пропонує понад 60 різноманітних пропозицій від партнерів, причому можна вибрати їх усі разом.

Від червня 2025 року Глобус Банк збільшив максимальну суму місячного кешбеку від 500 до 600 гривень, що є однією з найкращих пропозицій.

Картку GlobusPlus можна відкрити віддалено через мобільний застосунок GlobusPlus, а потім у разі необхідності замовити отримання пластикової картки.

Картка Gold від Банк Кредит Дніпро

Ще одна програма кешбеку, яка з’явилась восени 2024 року, — від Банк Кредит Дніпро . Банк пішов шляхом інших банків і також запропонував клієнтам вибір банківських категорій. Проте на відміну від інших, у цьому випадку власник кредитної картки Gold може обрати не дві або три, а одразу чотири категорії з восьми доступних. Попри те, що максимальний рівень кешбеку в Банку Кредит Дніпро становить 10%, досягти типової для банків суми кешбеку — 500 грн на місяць — значно легше.

Окрім того, від травня 2025 року банк почав активно працювати у напрямку партнерського кешбеку. І хоч поки що кількість партнерів невелика, але банк активно працює у цьому напрямку.

Картка Smart від Юнекс Банк

Картка Smart з’явилась на банківському ринку приблизно рік тому і одразу привернула підвищену цікавість клієнтської спільноти. Справа в тому, що банк пропонує за нею дуже цікаві умови: нарахування кешбеку у розмірі 1,5% практично на всі операції з карткою як за кредитні, так і за власні кошти (за деякими виключеннями). Водночас розмір кешбеку, який можна отримати протягом місяця, банк не обмежує, що може бути дуже цікавим для тих, хто багато витрачає.

Банк пропонує оформити віртуальну картку віддалено, скориставшись пропозицією на офіційному сайті банку. Щоправда, отримати кредитний ліміт за карткою доволі важко і вдається далеко не всім.

