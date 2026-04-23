Новый собственник ПИН Банка не планирует запускать кредитование в Украине

Польская финтех-компания ZEN.com, купившая 100% акций неплатежеспособного АО «Первый инвестиционный банк» (ПИН Банк), не планирует в ближайшее время выходить на банковский рынок с кредитными продуктами. Компания планирует в течение двух ближайших лет вложить в развитие украинского банка примерно 20 млн евро.

Об этом сказал директор по стратегии и развитию ZEN.com Мацей Рынажевский в комментарии Укринформу.

Фокус на цифровых и трансграничных услугах

По словам Ринажевского, стратегия нового владельца предусматривает трансформацию ПИН Банка в современное цифровое учреждение с акцентом на платежные и трансграничные финансовые сервисы для физических и юридических лиц.

«Экспансия в Украину для нас логичный шаг, потому что мы сегодня уже обслуживаем сотни тысяч украинцев, которые сейчас проживают на территории Европы. Им требуются, как минимум, услуги дешевых и надежных денежных переводов, которые мы планируем активно развивать также в Украине, используя наши технологические диджитал-решения», — сказал Рынажевский.

Кредитные продукты не входят в приоритеты

Инвестор также нацелен на нужды украинских предпринимателей, которым требуется быстрое и удобное трансграничное финансовое обслуживание. Однако, при этом ZEN.com не планирует развивать кредитные услуги.

«Кредитование, по крайней мере, в ближайшее время, мы не планируем, поскольку эти услуги не являются нашей фишкой. Но впоследствии, если будет спрос, возможно, мы и вернемся к этому вопросу», — отметил Рынажевский.

Ранее Finance.ua рассказывал , что польская финтех-компания ZEN победила в конкурсе на покупку неплатежеспособного ПИН Банка, который был конфискован у российского олигарха Евгения Гинера, приобретя 100% его акций с последующей докапитализацией финучреждения. Так, 100% акций банка было продано за 175 млн грн.

Экс-президент Польши, член наблюдательного совета UAB ZEN.COM Анджей Дуда заявлял , что приобретение украинского ПИН Банка польской финтех-компанией свидетельствует о доверии к Украине и готовности европейского бизнеса инвестировать в ее послевоенное восстановление. Он добавил, что польский собственник планирует интегрировать украинский банк в финансовый рынок ЕС, что должно способствовать восстановлению экономики и развитию финансовой системы Украины на ее пути в Евросоюз.

Переоформлять договора из-за смены владельца клиентам PINbank не нужно. Договоры продолжают свое действие и выполняются на тех же условиях, на которых они были заключены с банком до момента признания его неплатежеспособным. Сохраняются сроки, валюта, процентная ставка, реквизиты и т. п. как депозитных, так и кредитных договоров.

