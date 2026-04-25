В феврале банки выдали ипотеку на 1,4 млрд грн

Ипотека в феврале
Ипотека в феврале, Фото: freepik
Банки Украины в феврале выдали 701 ипотечный кредит на общую сумму 1,4 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании, сообщает пресс-служба Национального банка.
По данным НБУ, результаты за месяц следующие:
  • 386 кредитов на сумму 767 млн ​​грн выдано на первичном рынке недвижимости, из них 152 кредита на 280 млн грн — под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество;
  • 315 кредитов на сумму 628 млн грн выдано на вторичном рынке недвижимости;
  • средневзвешенная эффективная ставка составила 8,25% годовых на первичном рынке и 9,46% на вторичном рынке;
  • качество ипотечного портфеля хорошее: доля неработающих кредитов составляет всего 13%.

Где выдают больше всего кредитов на жилье

По данным Нацбанка, наибольшее количество ипотечных кредитов в феврале выдано в Киевской области (225 договоров на общую сумму 473 млн грн, или 34% от общего объема) и городе Киеве (145 договоров на 319 млн грн).
В регионы-лидеры по количеству выданных ипотечных кредитов также попали:
  • Львовская область (46 договоров на 95 млн. грн);
  • Волынская область (36 договоров на 59 млн. грн.);
  • Винницкая область (29 договоров на 54 млн. грн.).
В ходе опроса ответы предоставили 38 банков с долей более 95% общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 16 банков.
Ранее Finance.ua писал, что в Украине введена новая модель ипотечного кредитования, которая предусматривает частичную компенсацию расходов работника со стороны работодателя. Соответствующую программу реализуют Ощадбанк совместно с Укрзализныцей в рамках государственной программы «єОселя».
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьИпотека
Также по теме
