В феврале банки выдали ипотеку на 1,4 млрд грн

Банки Украины в феврале выдали 701 ипотечный кредит на общую сумму 1,4 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании, сообщает пресс-служба Национального банка.

По данным НБУ, результаты за месяц следующие:

386 кредитов на сумму 767 млн ​​грн выдано на первичном рынке недвижимости, из них 152 кредита на 280 млн грн — под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество;

315 кредитов на сумму 628 млн грн выдано на вторичном рынке недвижимости;

средневзвешенная эффективная ставка составила 8,25% годовых на первичном рынке и 9,46% на вторичном рынке;

качество ипотечного портфеля хорошее: доля неработающих кредитов составляет всего 13%.

Где выдают больше всего кредитов на жилье

По данным Нацбанка, наибольшее количество ипотечных кредитов в феврале выдано в Киевской области (225 договоров на общую сумму 473 млн грн, или 34% от общего объема) и городе Киеве (145 договоров на 319 млн грн).

В регионы-лидеры по количеству выданных ипотечных кредитов также попали:

Львовская область (46 договоров на 95 млн. грн);

Волынская область (36 договоров на 59 млн. грн.);

Винницкая область (29 договоров на 54 млн. грн.).

В ходе опроса ответы предоставили 38 банков с долей более 95% общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 16 банков.

Ранее Finance.ua писал , что в Украине введена новая модель ипотечного кредитования, которая предусматривает частичную компенсацию расходов работника со стороны работодателя. Соответствующую программу реализуют Ощадбанк совместно с Укрзализныцей в рамках государственной программы «єОселя».

