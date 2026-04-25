В феврале банки выдали ипотеку на 1,4 млрд грн
- 386 кредитов на сумму 767 млн грн выдано на первичном рынке недвижимости, из них 152 кредита на 280 млн грн — под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество;
- 315 кредитов на сумму 628 млн грн выдано на вторичном рынке недвижимости;
- средневзвешенная эффективная ставка составила 8,25% годовых на первичном рынке и 9,46% на вторичном рынке;
- качество ипотечного портфеля хорошее: доля неработающих кредитов составляет всего 13%.
Где выдают больше всего кредитов на жилье
- Львовская область (46 договоров на 95 млн. грн);
- Волынская область (36 договоров на 59 млн. грн.);
- Винницкая область (29 договоров на 54 млн. грн.).
