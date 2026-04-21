Германия приняла новый закон о кредитовании: что изменится Сегодня 09:44 — Кредит&Депозит Новые требования распространяются как на банковские кредиты, так и онлайн-сервисы рассрочки. Парламент Германии принял новый закон о потребительских кредитах. Документ направлен на усиление защиты граждан от излишней задолженности. Новые правила вступят в силу не позднее 20 ноября 2026 года. Об этом сообщает Ausnews. Согласно новым нормам, банки и другие финансовые сервисы обязаны более тщательно оценивать способность заемщиков возвращать кредиты. Кредит или рассрочка могут предоставляться только при высокой вероятности их погашения. Эти требования распространяются как на банковские кредиты, так и на онлайн-сервисы рассрочки. Новый закон должен снизить риски чрезмерной задолженности и установить более четкие правила кредитования для всех участников рынка. Новые правила для сервисов «Купи сейчас — плати позже» Изменения также касаются популярных сервисов отсроченных платежей. Раньше такие компании могли не проверять платежеспособность клиентов. Теперь проверка станет обязательной. Это усложнит получение новых отсрочек для пользователей с имеющимися долгами. Закон устанавливает четкие ограничения для кредиторов при оценке клиентов. В частности, им запрещено: анализировать активность в социальных сетях; использовать данные о состоянии здоровья. Новые требования к работе с должниками Документ также меняет подход к взаимодействию с заемщиками при просрочке платежей. Раньше, если человек прекращал платить, банк мог сразу начать отбирать имущество. Теперь так поступать нельзя. Перед началом процедуры взыскания банки и финансовые компании обязаны предложить клиентам изменение условий договора. Речь идет, в частности, о: продлении срока кредита для уменьшения ежемесячного платежа; предоставлении временной отсрочки платежей.