Германия приняла новый закон о кредитовании: что изменится

Парламент Германии принял новый закон о потребительских кредитах. Документ направлен на усиление защиты граждан от излишней задолженности. Новые правила вступят в силу не позднее 20 ноября 2026 года.

Об этом сообщает Ausnews.

Согласно новым нормам, банки и другие финансовые сервисы обязаны более тщательно оценивать способность заемщиков возвращать кредиты. Кредит или рассрочка могут предоставляться только при высокой вероятности их погашения.

Эти требования распространяются как на банковские кредиты , так и на онлайн-сервисы рассрочки.

Новый закон должен снизить риски чрезмерной задолженности и установить более четкие правила кредитования для всех участников рынка.

Новые правила для сервисов «Купи сейчас — плати позже»

Изменения также касаются популярных сервисов отсроченных платежей. Раньше такие компании могли не проверять платежеспособность клиентов. Теперь проверка станет обязательной.

Это усложнит получение новых отсрочек для пользователей с имеющимися долгами.

Закон устанавливает четкие ограничения для кредиторов при оценке клиентов. В частности, им запрещено:

анализировать активность в социальных сетях;

использовать данные о состоянии здоровья.

Новые требования к работе с должниками

Документ также меняет подход к взаимодействию с заемщиками при просрочке платежей. Раньше, если человек прекращал платить, банк мог сразу начать отбирать имущество. Теперь так поступать нельзя.

Перед началом процедуры взыскания банки и финансовые компании обязаны предложить клиентам изменение условий договора. Речь идет, в частности, о:

продлении срока кредита для уменьшения ежемесячного платежа;

предоставлении временной отсрочки платежей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.