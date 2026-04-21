0 800 307 555
ру
Германия приняла новый закон о кредитовании: что изменится

Кредит&Депозит
47
Новые требования распространяются как на банковские кредиты, так и онлайн-сервисы рассрочки.
Парламент Германии принял новый закон о потребительских кредитах. Документ направлен на усиление защиты граждан от излишней задолженности. Новые правила вступят в силу не позднее 20 ноября 2026 года.
Об этом сообщает Ausnews.
Согласно новым нормам, банки и другие финансовые сервисы обязаны более тщательно оценивать способность заемщиков возвращать кредиты. Кредит или рассрочка могут предоставляться только при высокой вероятности их погашения.
Эти требования распространяются как на банковские кредиты, так и на онлайн-сервисы рассрочки.
Новый закон должен снизить риски чрезмерной задолженности и установить более четкие правила кредитования для всех участников рынка.

Новые правила для сервисов «Купи сейчас — плати позже»

Изменения также касаются популярных сервисов отсроченных платежей. Раньше такие компании могли не проверять платежеспособность клиентов. Теперь проверка станет обязательной.
Это усложнит получение новых отсрочек для пользователей с имеющимися долгами.
Закон устанавливает четкие ограничения для кредиторов при оценке клиентов. В частности, им запрещено:
  • анализировать активность в социальных сетях;
  • использовать данные о состоянии здоровья.

Новые требования к работе с должниками

Документ также меняет подход к взаимодействию с заемщиками при просрочке платежей. Раньше, если человек прекращал платить, банк мог сразу начать отбирать имущество. Теперь так поступать нельзя.
Перед началом процедуры взыскания банки и финансовые компании обязаны предложить клиентам изменение условий договора. Речь идет, в частности, о:
  • продлении срока кредита для уменьшения ежемесячного платежа;
  • предоставлении временной отсрочки платежей.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
КредитыГерманияБундестаг
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems