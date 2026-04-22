Как изменились депозитные ставки в крупных банках (ТОП-10 по вкладам)

По расчетам экспертов, гривневые депозиты и сейчас остаются привлекательным инструментом сбережений, даже несмотря на наблюдаемое сейчас укрепление доллара и евро.
Об этом говорится в статье Минфин, мы выбрали основное.
По данным свежего опроса Нацбанка о банковском фондировании во ІІ квартале 2026 года, большинство финучреждений фиксировали уменьшение объемов средств корпораций, а вот объем депозитов домохозяйств, напротив, несколько увеличился. Но динамика накоплений населением денег в банках была неравномерной.
«Курс евро к гривне на 21.04.2025 г. составлял 47,03 грн за евро, а на 21.04.2026 г. — 51,89 грн за евро. За год евро относительно гривны укрепилось на 10,33%. При этом год назад вы могли разместить депозит в гривнах под 16−17% годовых, конечно, с гарантией банка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц», — подсчитал финансовый аналитик Виталий Шапран.

Как за 2 недели изменились депозитные ставки в крупных банках

МТБ Банк повысил ставки на короткие депозиты в гривне на 0,5 п.п. Теперь его частные клиенты могут заработать на вкладе на 6 месяцев 16,6% годовых, на 3 месяца — 16,5% годовых.
Пивденный также порадовал вкладчиков-физлиц новыми предложениями по коротким вкладам в нацвалюте. Ставка по 6-месячным депозитам повышена на 0,5 п.п. — до 15% годовых, по 3-месячным — сразу на 1,5 п.п. — до 16% годовых.
Также банк повысил ставку депозитов в долларе на 3 месяца сразу на 0,55 п.п. и теперь платит владельцам таких вкладов 2% годовых, что является наилучшим предложением на такой срок среди крупных банков. Аналогичные заработки Пивденный теперь предлагает и держателям евродепозитов на 3 месяца.
Укргазбанк добавил в ставку гривневых депозитов на 9 месяцев 2,5 п.п. и теперь платит по ним 14,5% годовых. Столько же можно заработать на депозите в нацвалюте на 6 месяцев после повышения ставки на 3 п.п.
КоминБанк урезал доходность годовых депозитов в гривне сразу на 1 п.п. — до 10,6% годовых. Заработки же частных клиентов на 3-месячных депозитах в нацвалюте в этом банке выросли на 0,2 п.п. — до 15% годовых.
Ранее Finance.ua писал, как менялись зарплаты украинцев в долларах и гривне в 1995—2026 годах. Если посмотреть на динамику доходов за последние три с половиной десятилетия, то увидим долгий путь от хаоса переходной экономики до формирования современного рынка труда.
По материалам:
Finance.ua
ДепозитыБанки УкраиныНБУПроцентные ставки
Место для вашей рекламы
