Как реструктуризировать кредит в банке, который «лопнул»

В первом квартале 2026 года заемщики ликвидируемых банков активнее пользовались программами реструктуризации, что позволило существенно увеличить объемы погашения задолженности. В то же время в Фонде гарантирования вкладов отмечают: все больше клиентов выбирают добровольное урегулирование вместо судебных тяжб.
Сколько вернули заемщики
В январе-марте 2026 года заемщики банков, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, погасили 55,2 млн. грн. в рамках программ реструктуризации.
Итого с 2022 года в ликвидируемые банки от должников поступило 1491,7 млн. грн.
Отдельно в марте Фонд рассмотрел обращение пяти заемщиков АО «РВС Банк» по семи кредитным договорам на общую сумму 44,7 млн грн. В настоящее время уже заключены первые соглашения.
Как отметила директор департамента ликвидации банков Фонда гарантирования вкладов Татьяна Старцева, заемщики все чаще соглашаются на реструктуризацию, чтобы сохранить бизнес и деловую репутацию.
«Отказ от диалога с кредитором и ставка исключительно на судебные механизмы почти всегда означает для заемщика потери. Судебные процессы идут годами, сопровождаются дополнительными расходами, а результатом часто становится принудительное взыскание или реализация активов. В таких условиях обе стороны в проигрыше. Поэтому добровольное урегулирование постепенно вытесняет конфликтные сценарии», — пояснила она.
Какие условия действуют для заемщиков
Для физических лиц на период военного положения предусмотрены упрощенные условия погашения кредитов, действующих до 31 августа 2026 года. В частности:
ставка составляет 0,001% годовых;
.
комиссия — 1 копейка;
.
минимальный ежемесячный платеж — от 10 тыс. грн для ипотеки и от 1 тыс. грн для других кредитов;
.
для карточных кредитов свыше 100 тыс. грн — от 5 тыс. грн в месяц;
Заемщики могут полностью закрыть кредит на приемлемых условиях в рамках процедуры ликвидации банка. Если же задолженность не будет погашена полностью, остаток по реструктуризированным кредитам реализуется в последнюю очередь.
Чтобы присоединиться к программе, физлицу необходимо подать заявление в банк и произвести первый платеж в установленном порядке.
Для юридических лиц и ФЛП с августа 2023 года действуют отдельные условияреструктуризации. Они предусматривают:
первый взнос в размере 5%;
ежемесячное погашение долга;
полное закрытие задолженности до завершения ликвидации банка.
Ставка зависит от срока реструктуризации: до 18 месяцев — 0,1% годовых, до 24 месяцев — 3%, более двух лет — 5%. Окончательное погашение должно произойти не позднее чем за полгода до завершения ликвидационной процедуры.
Юрлицам и предпринимателям советуют обращаться в банк-кредитор для уточнения перечня документов и дальнейших шагов по реструктуризации.