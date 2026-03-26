Фонд гарантирования приступил к реструктуризации кредитов РВС Банка

Для физических лиц на период военного положения действуют упрощенные условия

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к реализации программ реструктуризации для заемщиков неплатежеспособного АО «РВС Банк». В феврале были приняты первые решения по согласованию условий реструктуризации для должников — юридических лиц. По состоянию на начало марта к программе присоединились заемщики — физические лица.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

В феврале 2026 года заемщики находящихся в управлении Фонда банков по программам реструктуризации кредитов погасили 16,3 млн грн. Итого с начала 2022 года в ликвидируемые Фондом банки от заемщиков поступило 1 472,5 млн грн.

В настоящее время более 98% субъектов хозяйствования-заемщиков, которые обратились в ликвидируемые банки по поводу реструктуризации кредитов, получили положительные решения. Из них более 93% выполняют согласованные условия погашения задолженности.

Условия для физических лиц

Для заемщиков-физлиц на период военного положения действуют упрощенные условия погашения кредитов. Срок действия таких условий продлен до 31 августа 2026 года.

Для заемщиков-физических лиц применяется:

0,001% годовых и 1 копейка комиссии при условии, что должник погашает от 10 тыс. грн. в месяц для ипотечных кредитов;

1 тыс. грн — для других кредитов (кроме карточных кредитов более чем на 100 тыс. грн — для таких кредитов погашение должно составлять 5 тыс. грн в месяц).

Заемщик может полностью погасить кредит на приемлемых условиях в течение периода ликвидации банка.

Если кредитная задолженность не погашается в полном объеме в течение срока ликвидации банка, остаток задолженности по реструктуризированным кредитам продается в последнюю очередь.

Для присоединения физических лиц к программе реструктуризации физическое лицо-заемщик должно подать в банк заявление о присоединении к условиям погашения задолженности и провести платеж в погашение задолженности по кредитному договору в установленном порядке.

Условия для бизнеса и ФЛП

Для юрлиц и ФЛП с августа 2023 года действуют рекомендуемые условия реструктуризации:

первый взнос в размере 5%;

ежемесячную амортизацию;

полное погашение задолженности по основной сумме, а также процентов и комиссий в течение процедуры ликвидации.

В период реструктуризации проценты за пользование кредитом устанавливаются в зависимости от периода реструктуризации и уплачиваются ежемесячно. Чем дольше срок погашения долга, тем больше ставка:

менее 18 месяцев — ставка 0,1% годовых;

19−24 месяца — 3%;

более двух лет — 5%.

Период реструктуризации устанавливается согласно ходатайству клиента, но полное погашение должно произойти не позднее чем за полгода до завершения процедуры ликвидации.

Юридическим лицам и ФЛП, у которых есть кредит в ликвидируемом банке, нужно обратиться в банк-кредитор для консультации относительно необходимого пакета документов и последующего плана действий для проведения реструктуризации.

Что известно о ликвидации РВС Банка

С 5 января 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к процедуре ликвидации акционерного общества «РВС Банк». Ликвидация банка продлится три года — до 4 января 2029 года включительно.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключил соглашение о продаже 100% акций ЧАО «Переходный банк Юте Банк» (на базе обанкротившегося «РВС банка») банковской группе, основанной в Эстонии, Iute Group AS.

«Соглашение с Iute Group предусматривало создание переходного банка, его лицензирование, передачу активов и обязательств с последующей продажей иностранному инвестору в сжатые сроки», — рассказывает директор-распорядитель Фонда Ольга Белай.

В свою очередь генеральный директор Iute Group Тармо Силд отметил, что это соглашение соответствует стратегическому направлению компании по созданию цифрового банка.

