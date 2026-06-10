Рада увеличила расходы на оборону до рекордных 4,4 трлн грн

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 15224 о внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2026 год. За соответствующее решение проголосовали 242 народных депутата.
Документ предусматривает увеличение расходов на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн грн. Основным источником финансирования станет финансовая помощь Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan. Кроме того, предусмотрено дополнительное финансирование из резервного фонда. В частности, 559,1 млн грн направят на нужды энергетического сектора.
Рекордные расходы на оборону
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что после принятия изменений общий объем финансирования сектора обороны и безопасности составит рекордные 4,4 трлн грн.
«Благодарю народных депутатов за поддержку изменений в Государственный бюджет на 2026 год. Это решение позволит направить дополнительные ресурсы на финансирование сил обороны и защиту людей», — отметила глава правительства.
Средства направят на вооружение и денежное довольствие военных
После внесения изменений 2,3 трлн грн будет направлено на закупку вооружения и военной техники, а свыше 1,45 трлн грн — на денежное довольствие наших военнослужащих.
«Дополнительный ресурс стал возможным благодаря финансовой поддержке Европейского Союза на 90 млрд евро и других программ поддержки. Уже в этом году Украина получит 45 млрд евро. Из этой суммы 31,8 млрд евро будет направлено на поддержку обороноспособности государства, еще 13,2 млрд евро — на бюджетную поддержку и покрытие дефицита бюджета», — отметила премьер-министр.
Помимо усиления оборонных возможностей, изменения в бюджет предусматривают дополнительное финансирование Комплексных планов устойчивости регионов в размере 40 млрд грн.
Эти средства пойдут на защиту объектов критической инфраструктуры, обеспечение общин резервными источниками питания, чтобы защитить наших людей и гарантировать надежное тепло-, водо- и электроснабжение в условиях российского энергетического террора.