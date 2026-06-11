Минфин разместил ОВГЗ на ₴8,45 миллиарда

Министерство финансов Украины 9 июня 2026 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 8,45 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Фейсбуке. «В госбюджет привлечено 8,45 млрд грн во время сегодняшнего аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ)», — говорится в сообщении.
В Минфине отметили, что облигации в гривне сроком 1 год по ставке 15,15% годовых обеспечили поступление 1,38 млрд грн.
Облигации в гривне сроком 2 года с доходностью 15,83% годовых привлекли в бюджет 2,04 млрд грн.
От размещения облигаций в гривне сроком 3,8 года с доходностью 12,90% годовых в бюджет поступило 5,04 млрд грн.Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.