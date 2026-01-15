0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Естонія остаточно викупила «РВС банк»

Фондовий ринок
18
Естонія остаточно викупила «РВС банк»
Естонія остаточно викупила «РВС банк»
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклав угоду про продаж 100% акцій ПрАТ «перехідний банк Юте Банк» (на базі збанкрутілого «РВС банку») банківській групі, заснованій в Естонії, Iute Group AS.
Про це повідомляє Економічна правда.
Компанія Iute Group стала переможцем конкурсу з виведення АТ «РВС банк» з ринку.
«Угода з Iute Group передбачала створення перехідного банку, його ліцензування, передачу активів і зобов’язань із подальшим продажем іноземному інвестору у вкрай стислі терміни», — розповідає директорка-розпорядниця Фонду Ольга Білай.
Своєю чергою генеральний директор Iute Group Тармо Сілд зазначив, що ця угода відповідає стратегічному напрямку компанії щодо створення цифрового банку.
Після докапіталізації та адаптації банку до вимог НБУ повністю цифровий «ЮТЕ Банк» надаватиме основні банківські послуги для роздрібних клієнтів — депозити, кредити, платежі, операції з іноземною валютою, а також розрахунково-касові послуги.
Очолить «ЮТЕ Банк» банківський керівник з 22-річним досвідом роботи у фінансовому секторі Артур Муравицький.
За матеріалами:
Економічна Правда
Банки України
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems