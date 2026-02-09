Ликвидация «Коминвестбанка»: за год кредиторам выплатили 92% средств Сегодня 12:26

Уже удовлетворено 92% от общей суммы требований кредиторов "Коминвестбанка"

Прошел год с начала процедуры ликвидации АО «Коминвестбанк», которую Фонд гарантирования вкладов физических лиц проводит после передачи активов и обязательств принимающему АО «Асвио Банк». За это время уровень удовлетворения требований кредиторов дошел до 9-й очереди — выплаты получили почти все кредиторы, кроме связанных с банком лиц.

Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.

Расчеты с бизнесом и кредиторами

Расчеты с юридическими лицами стартовали в конце марта 2025 г. и уже в ноябре были завершены в полном объеме. Также погашено 80% требований кредиторов 8-й очереди без учета субординированного долга, штрафных санкций, налоговых обязательств и отдельных других требований.

По состоянию на начало 2026 года кредиторам «Коминвестбанка» выплатили 474,2 млн грн — это 92% от общей суммы заявленных требований.

В Фонде отмечают, что это рекордные темпы погашения за все время его работы.

Почему удалось добиться такого результата

Как пояснила заместитель директора-распорядителя Фонда Виктория Степанец, ключевую роль сыграло наличие качественных активов в банке, эффективная работа регулятора и заинтересованность банковского рынка в урегулировании. Это позволило заключить выгодное всем сторонам соглашение о передаче активов и обязательств АО «Асвио Банк».

Читайте также Фонд гарантирования вкладов обновил перечень должников неплатежеспособных банков

По ее словам, этот кейс показывает, что при конкуренции и качественных активах Фонд может быстро и эффективно выводить неплатежеспособные банки с рынка, минимизируя собственные расходы и сохраняя экономическую ценность активов.

Как работал механизм передачи активов

Фонд применил инструмент передачи активов и обязательств, аналогичный механизмам sale of business в странах ЕС и Purchase and Assumption в США. Принимающему банку передали обязательства на 303,7 млн. грн. и активы на соответствующую сумму — часть кредитного портфеля, ценные бумаги, отделения и основные средства.

В то же время, все условия депозитных договоров для клиентов сохранились: вид вклада, валюта, процентная ставка и сроки. Фактически для вкладчиков изменилось только название банка.

Что этому предшествовало

Фонд объявил конкурс на привлечение принимающего банка 9 декабря 2024 года. Интерес к участию проявили пять участников, а победителем стал АО «Асвио Банк», которое предложило наименее затратный способ вывода банка с рынка.

Договор о передаче части активов и обязательств был подписан 31 января 2025 года.

Читайте также Активы и обязательства Коминвестбанка передали Асвио Банку

Отмечается также, что общая гарантированная сумма возмещения вкладчикам Коминвестбанка составила 477,6 млн грн. Во время временной администрации Фонд выплатил 215,1 млн грн, остальные обязательства взял на себя принимающий банк.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.