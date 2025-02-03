Активы и обязательства Коминвестбанка передали Асвио Банку — Finance.ua
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Активы и обязательства Коминвестбанка передали Асвио Банку

Фондовый рынок
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Активы и обязательства Коминвестбанка передали Асвио Банку
Активы и обязательства Коминвестбанка передали Асвио Банку
Фонд гарантирования вкладов физических лиц 31 января 2025 года подписал соглашение о передаче части активов и обязательств неплатежеспособного АО «Коминвестбанк» в АО «Асвио Банк».
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
9 декабря 2024 года Фонд объявил открытый конкурс с целью привлечения инвестора/принимающего банка для вывода с рынка неплатежеспособного Коминвестбанка. Победителем конкурса стал Асвио Банк, предложивший наименее затратный способ вывода банка с рынка — отчуждение части активов и обязательств в пользу принимающего банка с последующей ликвидацией неплатежеспособного банка.
По условиям соглашения, Асвио Банк приобрел все права и обязанности должника по всем вкладам физических лиц Коминвестбанка и часть обязательств банка перед другими кредиторами, которые относятся к седьмой очереди.
Соглашение с принимающим банком предусматривает сохранение всех условий договоров — вид вклада, валюта, процентная ставка, срок возврата и т. д. То есть физические и юридические лица, чьи средства и обязательства перед которыми перешли в Асвио Банк, стали клиентами этого банка. Общая сумма переданных обязательств составляет 303,7 млн грн.
Общая сумма переданных активов равна сумме переданных обязательств. Это, в частности, часть кредитного портфеля (кредиты юридических лиц), ОВГЗ, помещения отделения вместе с находящимися в нем основными средствами.
Поскольку временная администрация продлится до 5 февраля 2025 г., после этого будет начата ликвидационная процедура. Обязательства перед кредиторами, которые не передаются принимающему банку, будут удовлетворяться в процессе ликвидации в общем порядке в соответствии с очередностью, предусмотренной ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц». Таким кредиторам необходимо будет заявить о своих кредиторских требованиях к ликвидатору АО «Коминвестбанк» по стандартной процедуре.

Справка Finance.ua:

  • с 6 декабря 2024 года в АО «Коминвестбанк» ввели временную администрацию на основании решения Правления НБУ «Об отнесении Акционерного общества „Коммерческий инвестиционный банк“ к категории неплатежеспособных» и решению исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц" и делегированию полномочий временного администратора;
  • общая гарантированная сумма возмещения вкладчикам составляет 477,6 млн грн. Во время временной администрации вкладчикам было выплачено 215,1 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
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