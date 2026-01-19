Фонд гарантирования вкладов обновил перечень должников неплатежеспособных банков Сегодня 11:12 — Фондовый рынок

перечень должников неплатежеспособных банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщает о размещении на своем официальном веб-сайте информации о заемщиках неплатежеспособных банков.

Читайте также В реестре должников появились первые долги за рекламу казино

В список включены все заемщики, которые не являются руководителями и бывшими акционерами неплатежеспособных банков и по состоянию на 1 января 2026 года не выполнили обязательства по возврату долгов в соответствии с судебными решениями.

Погашение заемщиками задолженности — это один из источников поступлений, которые направляются на удовлетворение требований кредиторов банков.

Заемщики могут предотвратить судебный иск и взыскание долга в принудительном порядке путем погашения задолженности по кредитам в соответствии с условиями кредитных договоров или по программам реструктуризации Фонда.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.