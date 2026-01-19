Фонд гарантирования вкладов обновил перечень должников неплатежеспособных банков
Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщает о размещении на своем официальном веб-сайте информации о заемщиках неплатежеспособных банков.
В список включены все заемщики, которые не являются руководителями и бывшими акционерами неплатежеспособных банков и по состоянию на 1 января 2026 года не выполнили обязательства по возврату долгов в соответствии с судебными решениями.
Погашение заемщиками задолженности — это один из источников поступлений, которые направляются на удовлетворение требований кредиторов банков.
Заемщики могут предотвратить судебный иск и взыскание долга в принудительном порядке путем погашения задолженности по кредитам в соответствии с условиями кредитных договоров или по программам реструктуризации Фонда.
