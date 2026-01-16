В реестре должников появились первые долги за рекламу казино Сегодня 11:37 — Казна и Политика

В реестре должников появились первые долги за рекламу казино

Первые дела из-за неуплаченных штрафов за незаконную рекламу онлайн-казино появились в Едином реестре должников. Речь идет о санкциях, наложенных государственным агентством PlayCity на блогеров и медиа.

Об этом сообщил Опендатабот.

Первые производства в реестре должников

В начале января в ЕРД открыли два производства относительно блогерши Карины Кучменко (Симбочки). Они касаются неуплаченных штрафов на 4,8 млн грн и 24 тыс. грн, наложенных PlayCity за незаконную рекламу казино.

Проверить наличие открытых долгов или получить справку об их отсутствии можно через страницу Единого реестра должников.

Почему другие дела пока не открыли

Это первое активное производство по штрафам PlayCity в реестре. Ранее там уже появлялись записи о двух других блогерах — Диане Мовсесян (@xl.rusalochka.life) и Максиме Лавриненко (Telegram-канал «Труха»). Впрочем, в этих случаях в открытии производств отказали.

В PlayCity объяснили, что причины носят процедурный характер — в частности, из-за формальных требований к документам и открытия судебных разбирательств по обжалованию решений агентства.

Сколько штрафов и кто их обжалует

В общей сложности штрафы за рекламу онлайн-казино получили 13 блогеров и одно медиа — Telegram-канал «Труха». Пока ни один из них не уплатил штрафы добровольно.

В PlayCity отмечают, что закон дает до трех месяцев на добровольную уплату штрафа с момента его наложения, и по части решений этот срок еще не истек.

В то же время 7 блогеров и одно медиа уже обжалуют решение агентства в судах. По большинству исков открыты административные производства, но никакого решения по сути споров пока нет.

«Мы последовательно формируем практику привлечения к ответственности за незаконную рекламу азартных игр и будем в дальнейшем реагировать на все установленные нарушения в пределах своих полномочий. Мы убеждены в правомерности примененных санкций и рассчитываем отстоять свою позицию в судах», — комментирует Геннадий Новиков, глава госагентства PlayCity.

Контекст

В 2025 году PlayCity активизировала борьбу с незаконной рекламой азартных игр в украинском информационном пространстве.

Нарушения фиксируют в соответствии с Законом Украины «О рекламе» и Законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», которые определяют как ограничения на рекламу, так и размеры штрафов.

