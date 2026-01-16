0 800 307 555
В реестре должников появились первые долги за рекламу казино

Первые дела из-за неуплаченных штрафов за незаконную рекламу онлайн-казино появились в Едином реестре должников. Речь идет о санкциях, наложенных государственным агентством PlayCity на блогеров и медиа.
Об этом сообщил Опендатабот.

Первые производства в реестре должников

В начале января в ЕРД открыли два производства относительно блогерши Карины Кучменко (Симбочки). Они касаются неуплаченных штрафов на 4,8 млн грн и 24 тыс. грн, наложенных PlayCity за незаконную рекламу казино.
Проверить наличие открытых долгов или получить справку об их отсутствии можно через страницу Единого реестра должников.
В реестре должников появились первые долги за рекламу казино

Почему другие дела пока не открыли

Это первое активное производство по штрафам PlayCity в реестре. Ранее там уже появлялись записи о двух других блогерах — Диане Мовсесян (@xl.rusalochka.life) и Максиме Лавриненко (Telegram-канал «Труха»). Впрочем, в этих случаях в открытии производств отказали.
В PlayCity объяснили, что причины носят процедурный характер — в частности, из-за формальных требований к документам и открытия судебных разбирательств по обжалованию решений агентства.

Сколько штрафов и кто их обжалует

В общей сложности штрафы за рекламу онлайн-казино получили 13 блогеров и одно медиа — Telegram-канал «Труха». Пока ни один из них не уплатил штрафы добровольно.
В PlayCity отмечают, что закон дает до трех месяцев на добровольную уплату штрафа с момента его наложения, и по части решений этот срок еще не истек.
В то же время 7 блогеров и одно медиа уже обжалуют решение агентства в судах. По большинству исков открыты административные производства, но никакого решения по сути споров пока нет.
«Мы последовательно формируем практику привлечения к ответственности за незаконную рекламу азартных игр и будем в дальнейшем реагировать на все установленные нарушения в пределах своих полномочий. Мы убеждены в правомерности примененных санкций и рассчитываем отстоять свою позицию в судах», — комментирует Геннадий Новиков, глава госагентства PlayCity.

Контекст

  • В 2025 году PlayCity активизировала борьбу с незаконной рекламой азартных игр в украинском информационном пространстве.
  • Нарушения фиксируют в соответствии с Законом Украины «О рекламе» и Законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», которые определяют как ограничения на рекламу, так и размеры штрафов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
