Как облагаются налогом деньги с депозитов Сегодня 12:15 — Кредит&Депозит

Какой доход по депозиту действительно получает вкладчик

Депозит — это финансовый инструмент, который помогает не только сохранить покупательскую способность средств, но и получать пассивный доход. Перед размещением средств на депозите следует учитывать не только процентную ставку, но и налоги, влияющие на конечную прибыль.

Об этом рассказали специалисты платформы по финансовой грамотности «Гаразд».

Какие налоги оплачиваются с доходов по депозитам

С дохода в виде банковских процентов удерживаются два обязательных платежа: налог на доходы физических лиц в размере 18% и военный сбор 5%. В сумме это составляет 23% от начисленной прибыли.

Следует заметить, что налог начисляется только на полученную прибыль от начисления процентов, а не на всю сумму вклада.

Пример расчета:

Если разместить 30 000 гривен под 12% годовых на 1 год, начисленный доход составит 3600 гривен: 30 000×12% = 3600 грн.

Вычисляем налоги (НДФЛ + военный сбор): 3600×23% = 828 грн.

После уплаты налогов чистая прибыль будет составлять 2 772 гривны: 3 600 — 828 = 2 772 грн.

Таким образом, по истечении срока вы получите 32 772 грн: 30 000 + 2 772 = 32 772 грн.

Специалисты отмечают, что это ориентировочный расчет, ведь условия начисления процентов зависят от выбранного вами депозитного договора.

Как уплачиваются налоги

Банк выступает налоговым агентом и самостоятельно перечисляет налоги с доходов по депозиту, а клиент получает уже чистый доход без дополнительных расчетов.

Налоги взимаются каждый месяц с каждого начисления процентов.

Обложению подлежат не только депозиты, но и доходы по сберегательным (депозитным) сертификатам, доходы, начисленные на остатки по текущим или карточным счетам, облигации (кроме ОВГЗ), а также инвестиционные доходы и роялти.

До этого Finance.ua отмечал , что депозиты остаются одними из самых любимых способов сбережения своих средств, тем более что во время действия военного положения банковские вклады физических лиц гарантируются государством на 100%. Но есть ситуации, когда торопиться не стоит.

Когда следует подождать, прежде чем открывать депозит:

Если у вас нет финансовой подушки безопасности. Сначала следует сформировать резерв средств на непредвиденные расходы.

Если деньги могут пригодиться в ближайшее время. Досрочное снятие средств с депозита часто означает потерю процентов.

Если вы не ознакомились с условиями контракта. Важно обращать внимание на сроки, возможность пополнения, досрочное снятие и прочие условия.

