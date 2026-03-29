Коли варто зачекати, перш ніж відкривати депозит та брати кредит

Коли депозит і кредит не варто брати

Депозити залишаються одними із найбільш улюблених способів збереження своїх коштів, тим більше, що під час дії воєнного стану банківські вклади фізичних осіб гарантуються державою на 100%. Але є ситуації, коли поспішати не варто. Експерти назвали такі моменти.

Про поради щодо цього дав Фінкульт

Якщо у вас немає фінансової подушки безпеки. Спочатку варто сформувати резерв коштів на непередбачувані витрати.

Якщо гроші можуть знадобитися найближчим часом. Дострокове зняття коштів із депозиту часто означає втрату відсотків.

Якщо ви не ознайомилися з умовами договору. Важливо звертати увагу на строки, можливість поповнення, дострокового зняття та інші умови.

Кредити

Кредит може бути корисним фінансовим інструментом, але лише тоді, коли він добре продуманий.

Коли не варто брати

Як зазначають експерти, якщо:

ви берете кредит на імпульсивну покупку. Емоційні рішення можуть призвести до зайвих витрат.

немає стабільного доходу. Кредитні зобов’язання потребують регулярних платежів.

щомісячний платіж перевищує ваші фінансові можливості. Фахівці радять, щоб кредитні платежі не перевищували приблизно 30−40% доходу.

ви не розумієте повної вартості кредиту. Важливо враховувати не лише ставку, а й комісії, страховки та додаткові платежі.

Нагадаємо, що в соціальних мережах з’являється дедалі більше псевдо-«експертів», які обіцяють швидкий фінансовий успіх. Варто бути уважними.

Як розпізнати «інфлюєнсера-шахрая»

Обіцянки швидкого та гарантованого прибутку. У фінансах майже не буває гарантованих високих доходів без ризику.

Заклики діяти негайно. Фрази на кшталт «лише сьогодні», «останній шанс» часто використовують для тиску на рішення.

Відсутність прозорої інформації. Немає даних про компанію, ліцензію або джерело доходу.

Прохання перевести гроші на особисті рахунки або криптогаманці.

Демонстрація «розкішного життя» як доказу успіху. Фото дорогих авто чи подорожей не є підтвердженням фінансової експертності.

«Пам'ятайте, що фінансова грамотність — це не лише знати, куди інвестувати гроші, а й розуміти, коли краще утриматися від певних рішень», — нагадують експерти.

Раніше Finance.ua писав , що населення продовжує активно накопичувати гроші на банківських рахунках. Так, у лютому гривневі депозити населення зросли до нового історичного максимуму — 969,9 млрд грн. За місяць приріст становив 30,3 млрд грн, а річний темп зростання прискорився до +19,9%, що є найвищим показником за останні 21 місяць.

Лідером за обсягом грошей населення на рахунках залишається державний ПриватБанк: на початок року тут зберігалося 623,8 млрд грн грошей фізосіб, або 39% усіх вкладів приватних клієнтів в українських банках. При цьому загальна кількість вкладників-фізосіб за рік майже не змінилася.

На другому місці — державний Ощадбанк : 12,6 млн вкладників, сума — 235,7 млрд гривень, на третьому — приватний Універсал Банк:

То ж якщо у вас немає вищеназваних обставин, тоді пропонуємо вам переглянути найбільш привабливі депозити березня 2026 року, адже гроші мають працювати на вас.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.