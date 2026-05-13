0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие программы энергоэффективности сегодня существуют в Украине: о вариантах и ​​условиях

Недвижимость
0
Программы энергоэффективности
Программы энергоэффективности
Повреждение энергетической инфраструктуры и, как следствие, непредсказуемое электроснабжение стимулируют украинцев активнее инвестировать в собственную энергонезависимость. На солнечные электростанции, аккумуляторы и генераторы спрос остается значительным. Число программ соответствующей поддержки населения и бизнеса растет.
На сегодняшний день в Украине предусмотрено сразу несколько уровней финансирования энергоэффективности:
  1. Государственные программы.
  2. Муниципальные инициативы.
  3. Банковские кредиты.
  4. Международные гранты.
Тема актуальна, но нюансов достаточно.
Finance.ua решил проанализировать программы нескольких банков. Также наши журналисты получили развернутые ответы на ключевые вопросы от пресс-службы Фонда энергоэффективности.

Программы Фонда энергоэффективности

Для многоквартирных домов 2026 года Фонд предлагает два ключевых инструмента:
1. «Енергодім» — грантовая программа частичного возмещения расходов на энергомодернизацию многоквартирных домов, позволяющая улучшить внутренние системы, выполнить внешнее утепление, снизить потребление энергии и расходы жильцов на коммунальные услуги.
Участниками могут быть ОСМД, а компенсация составляет до 70% затрат на работы и материалы.
Справка Finance.ua
Важно! С 22 апреля 2026 года по программе действует техническая пауза для адаптации к требованиям Ukraine Facility. Фонд энергоэффективности трансформирует ее, чтобы сделать еще более доступной и прозрачной. Адаптация к требованиям Ukraine Facility открывает доступ к масштабным европейским ресурсам, что позволит поддерживать еще больше домов в будущем.
2. «ГрінДім» — программа, направленная на повышение энергетической устойчивости ОСМД и ЖСК, особенно при отключении электроэнергии. Фонд предоставляет гранты на приобретение:
  • СЭС и систем хранения энергии (сумма может составлять до 70% стоимости, то есть до 4 млн грн. для больших домов и до 2 млн грн. для домов площадью до 8 тыс. м²);
  • тепловых помп (до 70% стоимости, то есть до 2 млн грн);
  • генераторов (до 50% стоимости, то есть до 1 млн грн).
Спрос на программу был невероятным. Зарезервированный объем средств иссяк буквально через месяц. В настоящее время Фонд находится на этапе переговоров с международными партнерами и правительством по расширению бюджета программы, чтобы удовлетворить все поданные заявки и открыть новый прием.
В общем, можно говорить об историческом этапе трансформации. Готовится запуск обновленных программ, которые будут синхронизированы с требованиями ЕС и интегрированы в общегосударственную систему Ukraine Facility. Это не бюрократия, а гарантия того, что средства для ОСМД будут стабильными, долгосрочными и защищенными от любых внутренних кризисов.
Базовое условие участия — решение общего собрания ОСМД об участии в соответствующей программе (оно является подтверждением согласия совладельцев на реализацию проекта и отправной точкой для последующей подачи заявки).
Вопрос «что сегодня наиболее выгодно для ОСМД и бизнеса» нам прокомментировали так: «По программе «Енергодім» на сегодняшний день максимально доступная сумма гранта составляет:
  • до 5 млн грн. для пакета А;
  • до 25 млн грн для пакета Б (комплексная термомодернизация).
В то же время, фактическая сумма зависит не только от лимита, но и от процента компенсации приемлемых затрат.
По программе «ГрінДім» грант покрывает до 70% стоимости оборудования и материалов:
  • СЭС и установки хранения энергии — возмещение 70% стоимости (до 4 млн грн. для больших домов и до 2 млн грн. для домов площадью менее 8 тыс. м²);
  • тепловые насосы: возмещение 70% стоимости (до 2 млн грн);
  • генераторы: возмещение 50% стоимости (до 1 млн грн);
  • монтажные работы оплачиваются ОСМД отдельно.
Обязательного привлечения кредитных средств для участия в программах Фонд не требует. Ключевым является реализация проекта в соответствии с условиями и надлежащее документальное подтверждение затрат.
Источник софинансирования остается на усмотрение совладельцев. Банковский сектор является важным партнером для ОСМД, особенно когда речь идет о крупных проектах термомодернизации.
На практике лучше всего работают комбинированные модели, когда грант Фонда сочетается с банковским кредитованием и местным софинансированием. Такая модель позволяет ОСМД быстрее стартовать с проектом, а по завершении работ — уменьшить кредитную нагрузку за счет полученного гранта.

Читайте также: «СвітлоДім»: что это, для кого и как подать заявку на приобретение оборудования для дома

Пока много проектов еще в разработке. К примеру, инициатива «Дах» должна стать «инструментом» для комплексного восстановления поврежденных многоэтажек путем сочетания капитального ремонта кровель и фасадов с их одновременным утеплением.
Это позволит людям возвращаться не просто в родные, а в комфортные и экономные дома.

Какие банковские программы энергоэффективности реально работают

Ощадбанк

Одну из ключевых программ под названием «Моя энергонезависимость» предлагает Ощадбанк.
Эта программа представляет собой обновленную госинициативу для частных домохозяйств. Реализуется совместно с правительством. Главная ее особенность в частичной компенсации не только процентной ставки, но и «тела» кредита.
На практике это означает следующее:
  • в первый год ставка для клиента может составить 0%;
  • в последующие — 5% и 7%;
  • после этого становится «переменной» (UIRD+маржа).
Дополнительно предусмотрена компенсация части суммы кредита:
  • до 20% - для генераторов;
  • до 25% - для гибридных систем;
  • до 30% - для комплексных решений (генерация + накопление).
При помощи программы можно приобрести:
  1. Солнечные и ветровые установки до 10 кВт.
  2. Гибридные системы.
  3. Генераторы.
Сумма финансирования — до 480 тыс. грн. Срок до 10 лет. Залог не нужен. Однако есть нюанс — необходимо: соответствие критериям относительно дохода и характеристик домохозяйства, и подтверждение целевого использования средств.
Для ОСМД есть государственная программа поддержки энергонезависимости «СвітлоДім».
Можно получить грант:
  • 100 тыс. грн — для домов до шести этажей;
  • 200 тыс. грн — до 16 этажей;
  • 300 тыс. грн — для больших объектов.
Деньги можно тратить на генераторы, аккумуляторы, инверторы и солнечные панели. Это не кредит, а безвозвратная помощь на «автономность». В то же время, есть условие: средства должны быть использованы в течение 45 дней (и не позднее 20 декабря 2026 года).

Читайте также: Энергетическая поддержка для предпринимателей: как ФЛП получить деньги на генераторы и горючее

Еще одно финансовое решение для энергонезависимости украинского бизнеса и территориальных общин — новая программа Yasno.
Преимущества ее в возможностях:
  1. Устранить главный барьер для инвестиций — потребность в значительном стартовом капитале.
  2. Установить солнечные электростанции (СЭС) или систему накопления энергии без привлечения собственных оборотных средств.
Ключевым преимуществом является авансовый взнос от 0% и полное покрытие затрат не только на оборудование, но и полный цикл монтажа «под ключ». Процентная ставка фиксирована (12% годовых независимо от аванса). Срок кредитования — до 5 лет.

ПриватБанк

В Приватбанк спрос на программу «ЕнергоГрант», согласно условиям которой предусмотрено кредитование суммой до 1 млн грн на оборудование и компенсация 25% стоимости уже после установки.
Решение об участии принимается через 2 минуты. Управлять услугой можно в Приват24.
Еще одна популярная программа в Приватбанк «Источники энергии». Предусматривает государственную поддержку физлиц, заинтересованных в приобретении альтернативных источников энергии. Кредитование возможно на 5 лет. Сумма от 100 до 480 тыс. грн.

Укргазбанк

В Укргазбанке предусмотрены:
  • «Енергодім» для ОСМД (предусматривает предоставление гранта или аванса гранта на частичное возмещение расходов для ОСМД на установку, улучшение или ремонт дверей и тамбуров, оконных блоков, оборудование узла коммерческого учета теплоэнергии, трубопроводов, систем водоснабжения и др. За пакетом «А» или легким предусмотрено финансирование до 0 грн);
  • «ГрінДім» (на безвозмездной и безвозвратной основе можно получить до 1 млн грн на установку СЭС для домов общей площадью до 8000 м2; до 2 млн грн на установку СЭС для домов более 8001 м2, до 2 млн грн на установку теплонасосов. Общий грант не может превышать 4 млн грн);
  • «СвітлоДім» (для домов до 6 этажей (включительно) получить можно 100 тыс. грн, для домов от 7 до 16 этажей (включительно) — 200 тыс. грн, для домов от 17 этажей и домов с пристроенными, встроенными и крышными котельными — 300 тыс. грн.) За счет помощи можно приобрести генераторы аккумуляторы и солнечные панели.

Глобус Банк

Глобус Банк предлагает воспользоваться программами:
  • «Енергодім» (общая программа предусматривает покрытие 40% стоимости проекта энергомодернизации грантом Фонда, еще 20% - городскими программами или любыми источниками финансирования, но последние 40% должны внести совладельцы дома. И именно здесь может помочь кредитование от Глобус Банк;
  • «ГрінДім» (до 5 млн грн на 5 лет с 0% взносом и под 16% годовых);
  • «СвітлоДім» (100 тыс. грн для 6-этажных домов, 200 тыс. грн для 7−16 этажных домов, 300 тыс. грн для домов от 17 этажей, а также для домов с пристроенными, встроенными, кровельными котельными на оборудование для автономной работы) и т. д.
Компенсация в зависимости от условий программы может достигать от 40% до 70%.

Сенс Банк

В Сенс Банк существуют программы:
  • энергонезависимость для дома (до 3 млн грн под 0% годовых на первый год, далее повышается);
  • теплые кредиты (реализуется совместно с государством, предусматривает возмещение части расходов на утепление дома, окон, приобретение котлов и т. п.);
  • «Энергокредит» (0% кредитование для бизнеса и ОСМД);
  • «Віднови Дім» (гранты для ОСМД).
Практически в каждом современном банке есть аналогичные предложения. Мы рассмотрели самые популярные.
Ирина Усович
Ирина Усович
Журналист
По материалам:
Finance.ua
ЭнергоэффективностьЭнергетикаНедвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems