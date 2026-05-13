Какие программы энергоэффективности сегодня существуют в Украине: о вариантах и ​​условиях

Повреждение энергетической инфраструктуры и, как следствие, непредсказуемое электроснабжение стимулируют украинцев активнее инвестировать в собственную энергонезависимость. На солнечные электростанции, аккумуляторы и генераторы спрос остается значительным. Число программ соответствующей поддержки населения и бизнеса растет.
На сегодняшний день в Украине предусмотрено сразу несколько уровней финансирования энергоэффективности:
Государственные программы.
Муниципальные инициативы.
Банковские кредиты.
Международные гранты.
Тема актуальна, но нюансов достаточно.
Finance.ua решил проанализировать программы нескольких банков. Также наши журналисты получили развернутые ответы на ключевые вопросы от пресс-службы Фонда энергоэффективности.
Программы Фонда энергоэффективности
Для многоквартирных домов 2026 года Фонд предлагает два ключевых инструмента:
1. «Енергодім» — грантовая программа частичного возмещения расходов на энергомодернизацию многоквартирных домов, позволяющая улучшить внутренние системы, выполнить внешнее утепление, снизить потребление энергии и расходы жильцов на коммунальные услуги.
Участниками могут быть ОСМД, а компенсация составляет до 70% затрат на работы и материалы.
Справка Finance.ua
Важно! С 22 апреля 2026 года по программе действует техническая пауза для адаптации к требованиям Ukraine Facility. Фонд энергоэффективности трансформирует ее, чтобы сделать еще более доступной и прозрачной. Адаптация к требованиям Ukraine Facility открывает доступ к масштабным европейским ресурсам, что позволит поддерживать еще больше домов в будущем.
2. «ГрінДім» — программа, направленная на повышение энергетической устойчивости ОСМД и ЖСК, особенно при отключении электроэнергии. Фонд предоставляет гранты на приобретение:
СЭС и систем хранения энергии (сумма может составлять до 70% стоимости, то есть до 4 млн грн. для больших домов и до 2 млн грн. для домов площадью до 8 тыс. м²);
тепловых помп (до 70% стоимости, то есть до 2 млн грн);
генераторов (до 50% стоимости, то есть до 1 млн грн).
Спрос на программу был невероятным. Зарезервированный объем средств иссяк буквально через месяц. В настоящее время Фонд находится на этапе переговоров с международными партнерами и правительством по расширению бюджета программы, чтобы удовлетворить все поданные заявки и открыть новый прием.
В общем, можно говорить об историческом этапе трансформации. Готовится запуск обновленных программ, которые будут синхронизированы с требованиями ЕС и интегрированы в общегосударственную систему Ukraine Facility. Это не бюрократия, а гарантия того, что средства для ОСМД будут стабильными, долгосрочными и защищенными от любых внутренних кризисов.
Базовое условие участия — решение общего собрания ОСМД об участии в соответствующей программе (оно является подтверждением согласия совладельцев на реализацию проекта и отправной точкой для последующей подачи заявки).
Вопрос «что сегодня наиболее выгодно для ОСМД и бизнеса» нам прокомментировали так: «По программе «Енергодім» на сегодняшний день максимально доступная сумма гранта составляет:
до 5 млн грн. для пакета А;
до 25 млн грн для пакета Б (комплексная термомодернизация).
В то же время, фактическая сумма зависит не только от лимита, но и от процента компенсации приемлемых затрат.
По программе «ГрінДім» грант покрывает до 70% стоимости оборудования и материалов:
СЭС и установки хранения энергии — возмещение 70% стоимости (до 4 млн грн. для больших домов и до 2 млн грн. для домов площадью менее 8 тыс. м²);
тепловые насосы: возмещение 70% стоимости (до 2 млн грн);
генераторы: возмещение 50% стоимости (до 1 млн грн);
монтажные работы оплачиваются ОСМД отдельно.
Обязательного привлечения кредитных средств для участия в программах Фонд не требует. Ключевым является реализация проекта в соответствии с условиями и надлежащее документальное подтверждение затрат.
Источник софинансирования остается на усмотрение совладельцев. Банковский сектор является важным партнером для ОСМД, особенно когда речь идет о крупных проектах термомодернизации.
На практике лучше всего работают комбинированные модели, когда грант Фонда сочетается с банковским кредитованием и местным софинансированием. Такая модель позволяет ОСМД быстрее стартовать с проектом, а по завершении работ — уменьшить кредитную нагрузку за счет полученного гранта.
Пока много проектов еще в разработке. К примеру, инициатива «Дах» должна стать «инструментом» для комплексного восстановления поврежденных многоэтажек путем сочетания капитального ремонта кровель и фасадов с их одновременным утеплением.
Это позволит людям возвращаться не просто в родные, а в комфортные и экономные дома.
Какие банковские программы энергоэффективности реально работают
Ощадбанк
Одну из ключевых программ под названием «Моя энергонезависимость» предлагает Ощадбанк.
Эта программа представляет собой обновленную госинициативу для частных домохозяйств. Реализуется совместно с правительством. Главная ее особенность в частичной компенсации не только процентной ставки, но и «тела» кредита.
На практике это означает следующее:
в первый год ставка для клиента может составить 0%;
в последующие — 5% и 7%;
после этого становится «переменной» (UIRD+маржа).
Дополнительно предусмотрена компенсация части суммы кредита:
до 20% - для генераторов;
до 25% - для гибридных систем;
до 30% - для комплексных решений (генерация + накопление).
При помощи программы можно приобрести:
Солнечные и ветровые установки до 10 кВт.
Гибридные системы.
Генераторы.
Сумма финансирования — до 480 тыс. грн. Срок до 10 лет. Залог не нужен. Однако есть нюанс — необходимо: соответствие критериям относительно дохода и характеристик домохозяйства, и подтверждение целевого использования средств.
Для ОСМД есть государственная программа поддержки энергонезависимости «СвітлоДім».
Можно получить грант:
100 тыс. грн — для домов до шести этажей;
200 тыс. грн — до 16 этажей;
300 тыс. грн — для больших объектов.
Деньги можно тратить на генераторы, аккумуляторы, инверторы и солнечные панели. Это не кредит, а безвозвратная помощь на «автономность». В то же время, есть условие: средства должны быть использованы в течение 45 дней (и не позднее 20 декабря 2026 года).
Еще одно финансовое решение для энергонезависимости украинского бизнеса и территориальных общин — новая программа Yasno.
Преимущества ее в возможностях:
Устранить главный барьер для инвестиций — потребность в значительном стартовом капитале.
Установить солнечные электростанции (СЭС) или систему накопления энергии без привлечения собственных оборотных средств.
Ключевым преимуществом является авансовый взнос от 0% и полное покрытие затрат не только на оборудование, но и полный цикл монтажа «под ключ». Процентная ставка фиксирована (12% годовых независимо от аванса). Срок кредитования — до 5 лет.
ПриватБанк
В Приватбанк спрос на программу «ЕнергоГрант», согласно условиям которой предусмотрено кредитование суммой до 1 млн грн на оборудование и компенсация 25% стоимости уже после установки.
Решение об участии принимается через 2 минуты. Управлять услугой можно в Приват24.
Еще одна популярная программа в Приватбанк «Источники энергии». Предусматривает государственную поддержку физлиц, заинтересованных в приобретении альтернативных источников энергии. Кредитование возможно на 5 лет. Сумма от 100 до 480 тыс. грн.
«Енергодім» для ОСМД (предусматривает предоставление гранта или аванса гранта на частичное возмещение расходов для ОСМД на установку, улучшение или ремонт дверей и тамбуров, оконных блоков, оборудование узла коммерческого учета теплоэнергии, трубопроводов, систем водоснабжения и др. За пакетом «А» или легким предусмотрено финансирование до 0 грн);
«ГрінДім» (на безвозмездной и безвозвратной основе можно получить до 1 млн грн на установку СЭС для домов общей площадью до 8000 м2; до 2 млн грн на установку СЭС для домов более 8001 м2, до 2 млн грн на установку теплонасосов. Общий грант не может превышать 4 млн грн);
«СвітлоДім» (для домов до 6 этажей (включительно) получить можно 100 тыс. грн, для домов от 7 до 16 этажей (включительно) — 200 тыс. грн, для домов от 17 этажей и домов с пристроенными, встроенными и крышными котельными — 300 тыс. грн.) За счет помощи можно приобрести генераторы аккумуляторы и солнечные панели.
«Енергодім» (общая программа предусматривает покрытие 40% стоимости проекта энергомодернизации грантом Фонда, еще 20% - городскими программами или любыми источниками финансирования, но последние 40% должны внести совладельцы дома. И именно здесь может помочь кредитование от Глобус Банк;
«ГрінДім» (до 5 млн грн на 5 лет с 0% взносом и под 16% годовых);
«СвітлоДім» (100 тыс. грн для 6-этажных домов, 200 тыс. грн для 7−16 этажных домов, 300 тыс. грн для домов от 17 этажей, а также для домов с пристроенными, встроенными, кровельными котельными на оборудование для автономной работы) и т. д.
Компенсация в зависимости от условий программы может достигать от 40% до 70%.
Сенс Банк
В Сенс Банк существуют программы:
энергонезависимость для дома (до 3 млн грн под 0% годовых на первый год, далее повышается);
теплые кредиты (реализуется совместно с государством, предусматривает возмещение части расходов на утепление дома, окон, приобретение котлов и т. п.);
«Энергокредит» (0% кредитование для бизнеса и ОСМД);
«Віднови Дім» (гранты для ОСМД).
Практически в каждом современном банке есть аналогичные предложения. Мы рассмотрели самые популярные.