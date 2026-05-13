Какие программы энергоэффективности сегодня существуют в Украине: о вариантах и ​​условиях

Повреждение энергетической инфраструктуры и, как следствие, непредсказуемое электроснабжение стимулируют украинцев активнее инвестировать в собственную энергонезависимость. На солнечные электростанции, аккумуляторы и генераторы спрос остается значительным. Число программ соответствующей поддержки населения и бизнеса растет.

На сегодняшний день в Украине предусмотрено сразу несколько уровней финансирования энергоэффективности:

Государственные программы. Муниципальные инициативы. Банковские кредиты. Международные гранты.

Тема актуальна, но нюансов достаточно.

Finance.ua решил проанализировать программы нескольких банков. Также наши журналисты получили развернутые ответы на ключевые вопросы от пресс-службы Фонда энергоэффективности.

Программы Фонда энергоэффективности

Для многоквартирных домов 2026 года Фонд предлагает два ключевых инструмента:

1. «Енергодім» — грантовая программа частичного возмещения расходов на энергомодернизацию многоквартирных домов, позволяющая улучшить внутренние системы, выполнить внешнее утепление, снизить потребление энергии и расходы жильцов на коммунальные услуги.

Участниками могут быть ОСМД, а компенсация составляет до 70% затрат на работы и материалы.

Справка Finance.ua Важно! С 22 апреля 2026 года по программе действует техническая пауза для адаптации к требованиям Ukraine Facility. Фонд энергоэффективности трансформирует ее, чтобы сделать еще более доступной и прозрачной. Адаптация к требованиям Ukraine Facility открывает доступ к масштабным европейским ресурсам, что позволит поддерживать еще больше домов в будущем.

2. «ГрінДім» — программа, направленная на повышение энергетической устойчивости ОСМД и ЖСК, особенно при отключении электроэнергии. Фонд предоставляет гранты на приобретение:

СЭС и систем хранения энергии (сумма может составлять до 70% стоимости, то есть до 4 млн грн. для больших домов и до 2 млн грн. для домов площадью до 8 тыс. м²);

тепловых помп (до 70% стоимости, то есть до 2 млн грн);

генераторов (до 50% стоимости, то есть до 1 млн грн).

Спрос на программу был невероятным. Зарезервированный объем средств иссяк буквально через месяц. В настоящее время Фонд находится на этапе переговоров с международными партнерами и правительством по расширению бюджета программы, чтобы удовлетворить все поданные заявки и открыть новый прием.

В общем, можно говорить об историческом этапе трансформации. Готовится запуск обновленных программ, которые будут синхронизированы с требованиями ЕС и интегрированы в общегосударственную систему Ukraine Facility. Это не бюрократия, а гарантия того, что средства для ОСМД будут стабильными, долгосрочными и защищенными от любых внутренних кризисов.

Базовое условие участия — решение общего собрания ОСМД об участии в соответствующей программе (оно является подтверждением согласия совладельцев на реализацию проекта и отправной точкой для последующей подачи заявки).

Вопрос «что сегодня наиболее выгодно для ОСМД и бизнеса» нам прокомментировали так: «По программе «Енергодім» на сегодняшний день максимально доступная сумма гранта составляет:

до 5 млн грн. для пакета А;

до 25 млн грн для пакета Б (комплексная термомодернизация).

В то же время, фактическая сумма зависит не только от лимита, но и от процента компенсации приемлемых затрат.

По программе «ГрінДім» грант покрывает до 70% стоимости оборудования и материалов:

СЭС и установки хранения энергии — возмещение 70% стоимости (до 4 млн грн. для больших домов и до 2 млн грн. для домов площадью менее 8 тыс. м²);

тепловые насосы: возмещение 70% стоимости (до 2 млн грн);

генераторы: возмещение 50% стоимости (до 1 млн грн);

монтажные работы оплачиваются ОСМД отдельно.

Обязательного привлечения кредитных средств для участия в программах Фонд не требует. Ключевым является реализация проекта в соответствии с условиями и надлежащее документальное подтверждение затрат.

Источник софинансирования остается на усмотрение совладельцев. Банковский сектор является важным партнером для ОСМД, особенно когда речь идет о крупных проектах термомодернизации.

На практике лучше всего работают комбинированные модели, когда грант Фонда сочетается с банковским кредитованием и местным софинансированием. Такая модель позволяет ОСМД быстрее стартовать с проектом, а по завершении работ — уменьшить кредитную нагрузку за счет полученного гранта.

Пока много проектов еще в разработке. К примеру, инициатива «Дах» должна стать «инструментом» для комплексного восстановления поврежденных многоэтажек путем сочетания капитального ремонта кровель и фасадов с их одновременным утеплением.

Это позволит людям возвращаться не просто в родные, а в комфортные и экономные дома.

Какие банковские программы энергоэффективности реально работают

Ощадбанк

Одну из ключевых программ под названием «Моя энергонезависимость» предлагает Ощадбанк

Эта программа представляет собой обновленную госинициативу для частных домохозяйств. Реализуется совместно с правительством. Главная ее особенность в частичной компенсации не только процентной ставки, но и «тела» кредита.

На практике это означает следующее:

в первый год ставка для клиента может составить 0%;

в последующие — 5% и 7%;

после этого становится «переменной» (UIRD+маржа).

Дополнительно предусмотрена компенсация части суммы кредита:

до 20% - для генераторов;

до 25% - для гибридных систем;

до 30% - для комплексных решений (генерация + накопление).

При помощи программы можно приобрести:

Солнечные и ветровые установки до 10 кВт. Гибридные системы. Генераторы.

Сумма финансирования — до 480 тыс. грн. Срок до 10 лет. Залог не нужен. Однако есть нюанс — необходимо: соответствие критериям относительно дохода и характеристик домохозяйства, и подтверждение целевого использования средств.

Для ОСМД есть государственная программа поддержки энергонезависимости «СвітлоДім».

Можно получить грант:

100 тыс. грн — для домов до шести этажей;

200 тыс. грн — до 16 этажей;

300 тыс. грн — для больших объектов.

Деньги можно тратить на генераторы, аккумуляторы, инверторы и солнечные панели. Это не кредит, а безвозвратная помощь на «автономность». В то же время, есть условие: средства должны быть использованы в течение 45 дней (и не позднее 20 декабря 2026 года).

Еще одно финансовое решение для энергонезависимости украинского бизнеса и территориальных общин — новая программа Yasno.

Преимущества ее в возможностях:

Устранить главный барьер для инвестиций — потребность в значительном стартовом капитале. Установить солнечные электростанции (СЭС) или систему накопления энергии без привлечения собственных оборотных средств.

Ключевым преимуществом является авансовый взнос от 0% и полное покрытие затрат не только на оборудование, но и полный цикл монтажа «под ключ». Процентная ставка фиксирована (12% годовых независимо от аванса). Срок кредитования — до 5 лет.

ПриватБанк

В Приватбанк спрос на программу «ЕнергоГрант», согласно условиям которой предусмотрено кредитование суммой до 1 млн грн на оборудование и компенсация 25% стоимости уже после установки.

Решение об участии принимается через 2 минуты. Управлять услугой можно в Приват24.

Еще одна популярная программа в Приватбанк «Источники энергии». Предусматривает государственную поддержку физлиц, заинтересованных в приобретении альтернативных источников энергии. Кредитование возможно на 5 лет. Сумма от 100 до 480 тыс. грн.

Укргазбанк

«Енергодім» для ОСМД (предусматривает предоставление гранта или аванса гранта на частичное возмещение расходов для ОСМД на установку, улучшение или ремонт дверей и тамбуров, оконных блоков, оборудование узла коммерческого учета теплоэнергии, трубопроводов, систем водоснабжения и др. За пакетом «А» или легким предусмотрено финансирование до 0 грн);

«ГрінДім» (на безвозмездной и безвозвратной основе можно получить до 1 млн грн на установку СЭС для домов общей площадью до 8000 м 2 ; до 2 млн грн на установку СЭС для домов более 8001 м 2 , до 2 млн грн на установку теплонасосов. Общий грант не может превышать 4 млн грн);

; до 2 млн грн на установку СЭС для домов более 8001 м , до 2 млн грн на установку теплонасосов. Общий грант не может превышать 4 млн грн); «СвітлоДім» (для домов до 6 этажей (включительно) получить можно 100 тыс. грн, для домов от 7 до 16 этажей (включительно) — 200 тыс. грн, для домов от 17 этажей и домов с пристроенными, встроенными и крышными котельными — 300 тыс. грн.) За счет помощи можно приобрести генераторы аккумуляторы и солнечные панели.

Глобус Банк

«Енергодім» (общая программа предусматривает покрытие 40% стоимости проекта энергомодернизации грантом Фонда, еще 20% - городскими программами или любыми источниками финансирования, но последние 40% должны внести совладельцы дома. И именно здесь может помочь кредитование от Глобус Банк;

«ГрінДім» (до 5 млн грн на 5 лет с 0% взносом и под 16% годовых);

«СвітлоДім» (100 тыс. грн для 6-этажных домов, 200 тыс. грн для 7−16 этажных домов, 300 тыс. грн для домов от 17 этажей, а также для домов с пристроенными, встроенными, кровельными котельными на оборудование для автономной работы) и т. д.

Компенсация в зависимости от условий программы может достигать от 40% до 70%.

Сенс Банк

В Сенс Банк существуют программы:

энергонезависимость для дома (до 3 млн грн под 0% годовых на первый год, далее повышается);

теплые кредиты (реализуется совместно с государством, предусматривает возмещение части расходов на утепление дома, окон, приобретение котлов и т. п. );

); «Энергокредит» (0% кредитование для бизнеса и ОСМД);

«Віднови Дім» (гранты для ОСМД).

Практически в каждом современном банке есть аналогичные предложения. Мы рассмотрели самые популярные.

