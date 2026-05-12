В Украине выросли цены на строительно-монтажные работы — Госстат

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в марте 2026 года выросли на 16,2% по сравнению с мартом 2025 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, в годовом исчислении в марте 2026 года подорожание зафиксировали во всех сегментах строительства.

В домостроении цены на СМР выросли на 15,3%, в нежилом на 17,3%, в инженерном на 16,1%.

По сравнению с предыдущим месяцем цены также показали рост: в жилищном строительстве на 9,2%, в нежилом на 9,7%, в инженерном на 9,3%.

В январе-марте текущего года к аналогичному периоду прошлого цены на СМР выросли на 9,9%, в частности, в жилом секторе — на 9,2%, нежилом — 10,4%, инженерном — 9,7%.

По сравнению с предыдущим кварталом в январе-марте 2026 года цены на СМР выросли на 6,1%, в частности, в жилищном строительстве — на 5,3%, нежилом — 6,6%, инженерном — 6,1%.

Госстат также сравнил текущие показатели цен со среднегодовым показателем 2021 года. Так, в первом квартале 2026 года жилищном секторе цены выросли на 83,6%, в нежилом — на 84,1%, в инженерном — 78,6%.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что маркетплейс проверенной недвижимости Dim. ria проанализировал состояние рынка недвижимости в Украине за апрель 2026 года. Согласно отчету, в апреле 2026 года продолжают работать 84% отделов продаж новостроек в Украине. По сравнению с мартом 2026 года, наибольший прирост стоимости квадратного метра зафиксирован в Ивано-Франковской области — цены подскочили на 11%, достигнув отметки $1063. Также существенно подорожали Хмельницкая и Черниговская области, где цены выросли на 5,6% за месяц.

Также мы рассказывали , что миллионы украинцев даже не подозревают, что за их квартирой или домом «числится» долг, и однажды в почтовом ящике можно найти неприятный сюрприз на несколько тысяч гривен. Налог на недвижимость — это ежегодный местный сбор. Но платят его не все, а только те, чье жилье превышает определенную площадь. В 2026 году физические лица платят налог за 2025 год, поэтому считают от минималки по состоянию на 1 января 2025 года — это 8 тыс. грн. Максимальная ставка по 1 кв. м — 120 грн (8 тыс. x 1,5%). Для сравнения: в прошлом году ставка была ниже, потому что минимальная зарплата в 2024 году составляла 7 100 грн.

