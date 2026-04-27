НБУ спрямує до держбюджету рекордну суму прибутку Сьогодні 15:08 — Казна та Політика

НБУ спрямує до держбюджету рекордну суму прибутку

Рада Національного банку України 27 квітня 2026 року затвердила консолідовану фінансову звітність та консолідований звіт про управління за 2025 рік.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

146,1 млрд грн. Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі зазначив , що відповідно до прийнятих рішень, НБУ перерахує в державний бюджет України частину прибутку до розподілу за 2025 рік в рекордній сумі —

«Це майже у 2 рази більше, ніж в минулому році. Для розуміння: в 2025-му регулятор передав в бюджет частину прибутку до розподілу за 2024 рік — у розмірі в 84,2 млрд грн», — наголосив нардеп.

За його словами, ці кошти підуть на фінансування потреб армії та оборони, що є нашим безумовним пріоритетом.

Активи та резерви НБУ

Станом на 31 грудня 2025 року валюта балансу Національного банку становила 3 300,6 млрд грн (у 2024 році — 2 700 млрд грн).

Основну частину активів формують міжнародні резерви, зокрема:

кошти і депозити в іноземній валюті та банківських металах — 1 223,4 млрд грн;

цінні папери нерезидентів — 1 089,3 млрд грн;

цінні папери України — 699,5 млрд грн.

У 2025 році ключові зміни в активах були зумовлені зростанням міжнародних резервів більш ніж на 30% — до $57,3 млрд (з $43,8 млрд у 2024 році). Зокрема, обсяг коштів і депозитів в іноземній валюті та банківських металах збільшився у 2,5 раза.

Зобов’язання та капітал

Зобов’язання НБУ на кінець 2025 року становили 2 721 млрд грн, або 82% валюти балансу.

Основні зміни:

банкноти та монети в обігу, обсяг яких збільшився на 13% до 926,5 млрд грн;

кошти державних та інших установ, обсяг яких збільшився на 73% та становить 481,3 млрд грн;

депозитні сертифікати, що емітовані Національним банком України, обсяг яких збільшився на 41% та становить 775,7 млрд грн.

Збільшення розміру власного капіталу Національного банку у 2025 році на 2% - з 567,6 млрд грн до 579,5 млрд грн — відбулося загалом за рахунок зростання резервів переоцінки, що зумовлене переважно зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют.

Фінансовий результат

Фінансовий результат Національного банку за 2025 рік становив 153 млрд грн.

Основними складовими фінансового результату Національного банку є:

чистий процентний дохід — 17,4 млрд грн;

переоцінка фінансових інструментів у розмірі майже 113,2 млрд грн, яка є наслідком зміни офіційного валютного курсу та їх справедливої вартості. Частина цієї переоцінки в сумі 16,4 млрд грн є нереалізованим (попереднім) результатом, який згідно з вимогами Закону України «Про Національний банк України» накопичується у вигляді резерву переоцінки в капіталі Національного банку.

Витрати Національного банку, пов’язані з виготовленням банкнот, монет та іншої продукції, витрати на утримання персоналу, адміністративні та інші витрати у 2025 році становили 10 млрд грн (у 2024 році — 8,1 млрд грн).

Розподіл прибутку

Прибуток до розподілу за підсумками 2025 року становив 155 млрд грн.

З цієї суми:

8,9 млрд грн буде спрямовано до загальних резервів НБУ;

146,1 млрд грн — до Державного бюджету України після погодження строків із Міністерством фінансів.

