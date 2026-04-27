Дружня країна фінансуватиме дрони для України та цифрові рішення для війська

Україна та Естонія домовилися про розширення стратегічного партнерства у сфері оборони, технологій та військової допомоги.
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров після зустрічі з естонським колегою Ганно Певкуром.
За словами Федорова, сторони узгодили пріоритети подальшої співпраці, орієнтуючись на актуальні потреби фронту. Кожне рішення щодо фінансування та підтримки має напряму посилювати спроможності Сил оборони України.
Естонія підтвердила рішення спрямовувати на підтримку України щонайменше 0,25% свого ВВП. У 2026 році це становитиме близько 110 млн євро.
Окремо сторони обговорили роботу ІТ-коаліції, яку Естонія очолює разом із Люксембургом. У межах цієї ініціативи вже залучено 1,4 млрд євро на системи зв’язку та технологічні рішення для українського війська. Внесок Естонії у 2026 році становить 5,7 млн євро.
Крім того, Федоров подякував естонській стороні за додаткові 13 млн доларів внеску в механізм PURL, який дозволяє оперативно закривати першочергові потреби Сил оборони.
