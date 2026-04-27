єСадок: уряд готує нову виплату для сімей з дітьми Сьогодні 08:32 — Казна та Політика

Законопроєкт спрямований на підтримку сімей із дітьми

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 15193, який передбачає запровадження податкових пільг для нової державної виплати «єСадок».

Про це пише Судово-юридична газета.

Йдеться про зміни до статті 165 Податкового кодексу України, які мають на меті не включати щомісячну грошову допомогу «єСадок» до оподатковуваного доходу громадян.

Що пропонує законопроєкт

Як зазначають ініціатори, законопроєкт спрямований на підтримку сімей із дітьми та створення умов для поєднання батьківства із зайнятістю.

Передбачається, що виплата «єСадок» надаватиметься у допологовий та післяпологовий періоди, а також під час догляду за дитиною після її народження.

Документом пропонується закріпити, що така допомога, яка виплачуватиметься відповідно до закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», не включатиметься до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Самого проєкту законопроєкту на сайті Ради ще не опублікували.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з 1 січня 2026 року в Україні запрацювала державна програма «єЯсла», у рамках якої працюючі батьки можуть отримати щомісячну допомогу для догляду за дитиною. Детальніше про те, хто може отримати кошти у рамках програми, читайте тут.

У березні Ощадбанк відкрив перші спеціальні рахунки для виплати допомоги по догляду за дитиною до одного року та в межах програми «єЯсла». Спеціальні рахунки відкриваються виключно на підставі звернення до ПФУ, ЦНАПів або громад. Для догляду за дитиною до досягнення нею одного року та єЯсла можна оформити на рахунок із спеціальним режимом використання Дія. Картки, або вже — на іншу картку із відкритим рахунком зі спеціальним режимом використання.

Також Finance.ua писав , що з 1 січня 2026 року виплата при народженні дитини становить 50 тисяч гривень. Ця сума є одноразовою допомогою при народженні першої дитини та кожної наступної дитини. Допомога на догляд за дитиною до одного року становитиме 7 000 грн на місяць. Для дитини з інвалідністю розмір цієї допомоги збільшений до 10 500 грн гривень на місяць.

