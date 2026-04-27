В Україні змінюють правила стягнення боргів
Цифровізація виконавчого провадження
- загальне спрощення виконавчого провадження;
- автоматичне зняття арештів: якщо заборгованість є меншою за 10 мінімальних зарплат, то після її погашення людина автоматично буде виключена з Реєстру боржників;
- запобігання відчуженню майна боржниками. Боржник не зможе продати або переписати своє рухоме чи нерухоме майно, поки перебуває у Реєстрі боржників, адже той автоматично обмінюватиметься даними про арештоване майно з іншими держреєстрами.
Посилення ролі банків
- банки та інші депозитарні суб’єкти зобов’язані підключитися до Автоматизованої системи;
- у разі відкриття чи закриття банківського рахунку особи, яка перебуває у Реєстрі боржників, банк зобов’язаний повідомити про усі зміни відповідний державний орган або приватного виконавця;
- виконавець провадження має право винести рішення про арешт депозитного рахунку боржника і отримання з нього суми, потрібної для закриття заборгованості.
Нові правила стягнення єдиного житла боржника
- підвищено суму боргу, потрібну для стягнення єдиного житла боржника — з 20 до 50 розмірів мінімальної зарплати. З чинною мінімальною зарплатою (8647 грн) це означає, що якщо ваша заборгованість менша 432 350 гривень, то у вас не мають права відчужувати житло. Утім, як і раніше, житло не вважається єдиним, якщо на вас записана частка іншої нерухомості;
- заборонено стягнення єдиного житла військовослужбовців під час воєнного стану — навіть якщо виконується умова про мінімальний розмір боргу;
- однак, в обох випадках лишаються винятки. Якщо єдине житло є предметом застави цього боргу, або ж у разі необхідності компенсувати збитки, завдані кримінальним правопорушенням, то у боржника можуть його стягнути;
- закон передбачає зняття арештів і виключення з реєстру осіб, які мають заборгованості за житлово-комунальні послуги у зоні бойових дій.
