0 800 307 555
укр
0 800 307 555
В Україні змінюють правила стягнення боргів

Казна та Політика
7699
В Україні змінюють правила стягнення боргів
В Україні змінюють правила стягнення боргів
Євроінтеграційний законопроєкт № 14005, який Верховна Рада ухвалила на початку квітня, викликав дискусії ще під час розгляду: дехто знайшов у ньому нові підстави для конфіскації майна через борги.
Про це пише «Слово і діло».
Документ отримав статус євроінтеграційного та після ухвалення став законом № 4833-IX. Його мета — удосконалити порядок виконання судових рішень і цифровізувати окремі етапи виконавчого провадження.
Закон поступово набиратиме чинності: частина пунктів мали запрацювати вже з 24 квітня. Йдеться про захист єдиного житла військовослужбовців та перехідний етап оновлення та перевірки Реєстру боржників.
Решта пунктів, які передбачають створення і практичне запровадження Автоматизованої системи виконавчого провадження, повинні запрацювати через 6 місяців з часу публікації закону — 23 жовтня 2026 року.
Цей закон — комплексний, адже вносить зміни до семи інших законів.
Цей закон — комплексний, адже вносить зміни до семи інших законів., Інфографіка: «Слово і діло»

Цифровізація виконавчого провадження

Ключовою зміною є впровадження цифрових інструментів та автоматизації процесу стягнення боргів.
Центральним інструментом цього є Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП), яка використовуватиме Єдиний реєстр боржників. За допомогою неї у цифровій формі та автоматично відбуватимуться низка етапів стягнення боргів, які раніше вимагали участі працівників відповідних органів:
  • загальне спрощення виконавчого провадження;
  • автоматичне зняття арештів: якщо заборгованість є меншою за 10 мінімальних зарплат, то після її погашення людина автоматично буде виключена з Реєстру боржників;
  • запобігання відчуженню майна боржниками. Боржник не зможе продати або переписати своє рухоме чи нерухоме майно, поки перебуває у Реєстрі боржників, адже той автоматично обмінюватиметься даними про арештоване майно з іншими держреєстрами.

Посилення ролі банків

Крім того, новий закон посилює роль банків задля уникнення схем ухилення від арешту майна:
  • банки та інші депозитарні суб’єкти зобов’язані підключитися до Автоматизованої системи;
  • у разі відкриття чи закриття банківського рахунку особи, яка перебуває у Реєстрі боржників, банк зобов’язаний повідомити про усі зміни відповідний державний орган або приватного виконавця;
  • виконавець провадження має право винести рішення про арешт депозитного рахунку боржника і отримання з нього суми, потрібної для закриття заборгованості.

Нові правила стягнення єдиного житла боржника

Також закон вводить зміни у випадки стягнення єдиного житла боржника. Попередні обмеження дозволяли лазівки як з боку боржника, так і з боку виконавців провадження. Новий закон чіткіше регламентує такі випадки:
  • підвищено суму боргу, потрібну для стягнення єдиного житла боржника — з 20 до 50 розмірів мінімальної зарплати. З чинною мінімальною зарплатою (8647 грн) це означає, що якщо ваша заборгованість менша 432 350 гривень, то у вас не мають права відчужувати житло. Утім, як і раніше, житло не вважається єдиним, якщо на вас записана частка іншої нерухомості;
  • заборонено стягнення єдиного житла військовослужбовців під час воєнного стану — навіть якщо виконується умова про мінімальний розмір боргу;
  • однак, в обох випадках лишаються винятки. Якщо єдине житло є предметом застави цього боргу, або ж у разі необхідності компенсувати збитки, завдані кримінальним правопорушенням, то у боржника можуть його стягнути;
  • закон передбачає зняття арештів і виключення з реєстру осіб, які мають заборгованості за житлово-комунальні послуги у зоні бойових дій.
Весь процес виявлення, арешту й відчуження нерухомості тепер відбуватиметься в електронному вигляді та за допомогою автоматичної взаємодії між реєстрами. Таким чином, закон передбачає зменшення впливу людського фактору та запровадження прозорішої системи стягнення боргів.
За матеріалами:
Слово і Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems