В Україні змінюють правила стягнення боргів Сьогодні 09:23 — Казна та Політика

Євроінтеграційний законопроєкт № 14005, який Верховна Рада ухвалила на початку квітня, викликав дискусії ще під час розгляду: дехто знайшов у ньому нові підстави для конфіскації майна через борги.

Про це пише «Слово і діло».

Документ отримав статус євроінтеграційного та після ухвалення став законом № 4833-IX. Його мета — удосконалити порядок виконання судових рішень і цифровізувати окремі етапи виконавчого провадження.

Закон поступово набиратиме чинності: частина пунктів мали запрацювати вже з 24 квітня. Йдеться про захист єдиного житла військовослужбовців та перехідний етап оновлення та перевірки Реєстру боржників.

Решта пунктів, які передбачають створення і практичне запровадження Автоматизованої системи виконавчого провадження, повинні запрацювати через 6 місяців з часу публікації закону — 23 жовтня 2026 року.

Цей закон — комплексний, адже вносить зміни до семи інших законів., Інфографіка: «Слово і діло»

Цифровізація виконавчого провадження

Ключовою зміною є впровадження цифрових інструментів та автоматизації процесу стягнення боргів.

Центральним інструментом цього є Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП), яка використовуватиме Єдиний реєстр боржників. За допомогою неї у цифровій формі та автоматично відбуватимуться низка етапів стягнення боргів, які раніше вимагали участі працівників відповідних органів:

загальне спрощення виконавчого провадження;

автоматичне зняття арештів: якщо заборгованість є меншою за 10 мінімальних зарплат, то після її погашення людина автоматично буде виключена з Реєстру боржників;

запобігання відчуженню майна боржниками. Боржник не зможе продати або переписати своє рухоме чи нерухоме майно, поки перебуває у Реєстрі боржників, адже той автоматично обмінюватиметься даними про арештоване майно з іншими держреєстрами.

Посилення ролі банків

Крім того, новий закон посилює роль банків задля уникнення схем ухилення від арешту майна:

банки та інші депозитарні суб’єкти зобов’язані підключитися до Автоматизованої системи;

у разі відкриття чи закриття банківського рахунку особи, яка перебуває у Реєстрі боржників, банк зобов’язаний повідомити про усі зміни відповідний державний орган або приватного виконавця;

виконавець провадження має право винести рішення про арешт депозитного рахунку боржника і отримання з нього суми, потрібної для закриття заборгованості.

Нові правила стягнення єдиного житла боржника

Також закон вводить зміни у випадки стягнення єдиного житла боржника. Попередні обмеження дозволяли лазівки як з боку боржника, так і з боку виконавців провадження. Новий закон чіткіше регламентує такі випадки:

підвищено суму боргу, потрібну для стягнення єдиного житла боржника — з 20 до 50 розмірів мінімальної зарплати. З чинною мінімальною зарплатою (8647 грн) це означає, що якщо ваша заборгованість менша 432 350 гривень, то у вас не мають права відчужувати житло. Утім, як і раніше, житло не вважається єдиним, якщо на вас записана частка іншої нерухомості;

заборонено стягнення єдиного житла військовослужбовців під час воєнного стану — навіть якщо виконується умова про мінімальний розмір боргу;

однак, в обох випадках лишаються винятки. Якщо єдине житло є предметом застави цього боргу, або ж у разі необхідності компенсувати збитки, завдані кримінальним правопорушенням, то у боржника можуть його стягнути;

закон передбачає зняття арештів і виключення з реєстру осіб, які мають заборгованості за житлово-комунальні послуги у зоні бойових дій.

Весь процес виявлення, арешту й відчуження нерухомості тепер відбуватиметься в електронному вигляді та за допомогою автоматичної взаємодії між реєстрами. Таким чином, закон передбачає зменшення впливу людського фактору та запровадження прозорішої системи стягнення боргів.

